Раздел: Россия
Российский мэр выделил из бюджета крупную сумму на строительство "чайной комнаты"
Мэрия Ярославля объявила закупку на ремонт помещений в собственном здании.
Как следует из документов, делается это для создания чайной комнаты, где планируется проведение «чаепитий с приемом пищи», пишет Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
Напомним, в здании мэрии Ярославля всю зиму и весну проводился масштабный ремонт, который сейчас завершается. Однако, как выясняется, не учли важную деталь: мэру негде пить чай.
«В помещениях №49 и 50 2-го этажа ремонтные работы проводились достаточно недавно. Но в результате осмотра этих помещений была установлена необходимость проведения ремонтных работ в связи с изменением назначения помещения. Внешний вид должен соответствовать интерьеру помещения №51 (переговорная). Цель проведения работ — подготовить помещение для проведения времени после переговоров. В настоящее время в этих помещениях планируется проведение чаепитий с приемом пищи», —сообщается в документации.
Перед этим помещения осмотрела комиссия и установила, что техническое состояние помещений ограничено работоспособно, не соответствует необходимому уровню репрезентативности для организации новой функции. Например, «полы не соответствуют задуманной стилистике интерьера».
В закупочной документации сказано, что для организации чайной комнаты необходимо выполнить ремонт этих помещений, а именно ремонт стен и потолков, окраску стен и потолков, замену систем электроснабжения (при необходимости), ремонт пола, замену перегородки между помещениями на более качественную и надежную.
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Источник финансирования работ — бюджет города.
Как следует из документов, делается это для создания чайной комнаты, где планируется проведение «чаепитий с приемом пищи», пишет Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
Напомним, в здании мэрии Ярославля всю зиму и весну проводился масштабный ремонт, который сейчас завершается. Однако, как выясняется, не учли важную деталь: мэру негде пить чай.
«В помещениях №49 и 50 2-го этажа ремонтные работы проводились достаточно недавно. Но в результате осмотра этих помещений была установлена необходимость проведения ремонтных работ в связи с изменением назначения помещения. Внешний вид должен соответствовать интерьеру помещения №51 (переговорная). Цель проведения работ — подготовить помещение для проведения времени после переговоров. В настоящее время в этих помещениях планируется проведение чаепитий с приемом пищи», —сообщается в документации.
Перед этим помещения осмотрела комиссия и установила, что техническое состояние помещений ограничено работоспособно, не соответствует необходимому уровню репрезентативности для организации новой функции. Например, «полы не соответствуют задуманной стилистике интерьера».
В закупочной документации сказано, что для организации чайной комнаты необходимо выполнить ремонт этих помещений, а именно ремонт стен и потолков, окраску стен и потолков, замену систем электроснабжения (при необходимости), ремонт пола, замену перегородки между помещениями на более качественную и надежную.
Читайте также: Стреляли в голову: в Киеве произошло ограбление на крупную сумму денег
Источник финансирования работ — бюджет города.
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