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Раздел: Россия  
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В России разрешили провести акции протеста Навальному

В России разрешили провести акции протеста Навальному Власти Москвы отказали представителям оппозиции.

Городские администрации семи городов России согласовали акции оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы, однако предложили альтернативные площадки. Митинги планируются в Ставрополе, Липецке, Белгороде, Краснодаре, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Мурманске, пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.

В Ставрополе, Липецке и Белгороде активисты не хотят соглашаться с выдвинутыми администрациями городов условиями и собираются провести мероприятия в изначально указанных местах.

Ранее власти Москвы отказали представителям оппозиции в проведении митингов против повышения пенсионного возраста в начале июля. В мэрии сослались на проведение Чемпионата мира по футболу и большое количество туристов.

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В начале июня российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста в России – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.
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 Теги: Россия, Навальный

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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