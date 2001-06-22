Раздел: Россия
В России на ЧМ-2018 иранскую болельщицу задержали из-за плаката
Иранскую активистку Марьям Кашкай задержали в Казани перед футбольным матчем Ирана с Испанией.
Виной этому – плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
После того, что случилось прошлой ночью, мне еще больше захотелось бороться. Я готова бороться больше, чтобы иранки могли ходить на стадион, чтобы посмотреть футбол,
– отметила Кашкай.
По словам активистки, российские силовики удерживали ее более двух часов и заставили выбросить плакат, хотя у нее было разрешение на него. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи.
В ФИФА назвали инцидент "недоразумением со стороны местной полиции".
Читайте также: В центре Киева россиянин ограбил испанскую болельщицу
К слову, Марьям Кашкай с этим же плакатом пропустили на стадион в Санкт-Петербурге, где проходил первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018. Тогда активистка попала в поле зрения мировых СМИ.
Виной этому – плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы. Об этом сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
После того, что случилось прошлой ночью, мне еще больше захотелось бороться. Я готова бороться больше, чтобы иранки могли ходить на стадион, чтобы посмотреть футбол,
– отметила Кашкай.
По словам активистки, российские силовики удерживали ее более двух часов и заставили выбросить плакат, хотя у нее было разрешение на него. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи.
В ФИФА назвали инцидент "недоразумением со стороны местной полиции".
Читайте также: В центре Киева россиянин ограбил испанскую болельщицу
К слову, Марьям Кашкай с этим же плакатом пропустили на стадион в Санкт-Петербурге, где проходил первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018. Тогда активистка попала в поле зрения мировых СМИ.
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