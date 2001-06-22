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В России на ЧМ-2018 иранскую болельщицу задержали из-за плаката

В России на ЧМ-2018 иранскую болельщицу задержали из-за плаката

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