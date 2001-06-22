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Раздел: Россия  
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В РФ вертолет Ми-2 попал в болото, пилот погиб

В РФ вертолет Ми-2 попал в болото, пилот погиб Пассажира до сих пор пытаются спасти.

В Хантимансийском автономном округе – Югра – вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот вертолета, пассажира до сих пор пытаются спасти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"22 июня в 7 километрах от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс". В результате авиапроишествия погиб пилот. По данному факту, следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте и сотрудников транспортной полиции.

По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, сейчас проводятся мероприятия по его спасению.

Также следственный орган СК России выясняет обстоятельства происшествия, в том числе наличие других пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель его полета.

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Кроме этого, стало известно, что поисковый вертолет российского МЧС не смог совершить посадку вблизи места аварии, поэтому в спецоперации принимают участие наземные спасатели.
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 Теги: вертолет, болото

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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