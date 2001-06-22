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Раздел: Россия  
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Владимир Познер рассказал, есть ли свобода слова в России

Владимир Познер рассказал, есть ли свобода слова в России По словам ведущего, СМИ с относительно небольшой аудиторией "можно почти всё".

Давление государства на прессу в РФ избирательное. Об этом телеведущий Владимир Познер заявил в интервью, которое опубликовали 22 июня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

По его словам, "свобода слова – это коридор, у которого в любой стране есть стены". "У нас этот коридор меняется в зависимости от того, о ком мы говорим. Если речь про СМИ с относительно небольшой аудиторией, коридор широк. Им почти все можно. Они не представляют опасности, они ни на что не влияют. Как только СМИ выходит на большую аудиторию, коридор становится узким. Например, если речь про федеральное телевидение, то политическая линия жестко контролируется Кремлем, и когда мы смотрим новости на этих каналах, то видим одно и то же", – пояснил журналист.

Познер признал, что в Америке "всегда было по-другому". "Когда-то СМИ там были самостоятельными в том плане, что каждое СМИ принадлежало одному человеку или группе людей, но не конгломерату. И это был золотой век. Человек мог сравнить разные точки зрения. Теперь происходит другое. Крупные телевизионные каналы становятся собственностью еще более крупных структур", – рассказал он. Телеведущий назвал это "очень плохим" процессом.

"Политика корпораций начинает иметь значение. Ведь главной идеей в СМИ становится бизнес. Конечно, учитывая американские традиции, коридор там шире нашего. Но он сузился. Совсем недавно одного очень известного карикатуриста выгнали из газеты за карикатуру на Трампа. Он тут ни при чем. Он не может никого выгнать. Но карикатуристу сказали, что он должен был "соблюдать философию данного издания". Такого не было никогда. Происходит постепенное сужение коридора, и мне очень жаль", – заявил он.

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В рейтинге свободы слова международной организации "Репортеры без границ" по состоянию на 2018 год Россия занимает 148-е место, а США 45-е.
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 Теги: Познер, свобода слова

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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