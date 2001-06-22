В России вертолет совершил жесткую посадку в болото, есть жертвы

В спецоперации принимают участие наземные спасатели.



В Хантимансийском автономном округе Югра вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот вертолета, пассажира до сих пор пытаются спасти, пишет



Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.



"22 июня в 7 километрах от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс". В результате авиапроишествия погиб пилот. По данному факту, следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.



Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте и сотрудников транспортной полиции.



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По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, сейчас проводятся мероприятия по его спасению. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Хантимансийском автономном округе Югра вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот вертолета, пассажира до сих пор пытаются спасти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ."22 июня в 7 километрах от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс". В результате авиапроишествия погиб пилот. По данному факту, следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте и сотрудников транспортной полиции.По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, сейчас проводятся мероприятия по его спасению.