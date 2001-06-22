Раздел: Россия
В России вертолет совершил жесткую посадку в болото, есть жертвы
В спецоперации принимают участие наземные спасатели.
В Хантимансийском автономном округе Югра вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот вертолета, пассажира до сих пор пытаются спасти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"22 июня в 7 километрах от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс". В результате авиапроишествия погиб пилот. По данному факту, следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте и сотрудников транспортной полиции.
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По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, сейчас проводятся мероприятия по его спасению.
В Хантимансийском автономном округе Югра вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот вертолета, пассажира до сих пор пытаются спасти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"22 июня в 7 километрах от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс". В результате авиапроишествия погиб пилот. По данному факту, следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте и сотрудников транспортной полиции.
Читайте также: В России вертолет совершил жесткую посадку: умер генерал ФСБ
По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, сейчас проводятся мероприятия по его спасению.
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