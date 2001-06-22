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Раздел: Россия  
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В России загорелась многоэтажка: жильцы выпрыгивали из окон

В России загорелась многоэтажка: жильцы выпрыгивали из оконВ Томске произошел пожар в жилой девятиэтажке.

Спасаясь от огня, двое жильцов спрыгнули с верхнего этажа: женщина погибла, а мужчину в тяжелом состоянии увезла «скорая», пишет Хроника.инфо со ссылкой на GHall.

Пожар тушили на улице Ивана Черных, уточняет областное МЧС. Загорелись три комнаты на девятом этаже, в одной из них был найден труп мужчины.

Восемь человек человек пожарные вывели из дома, а шестерых спустили по автолестницам.

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Почему было допущено возгорание, выясняется.

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Сегодня, 14:19 » Автор: Алена Шимко
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