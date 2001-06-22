Раздел: Россия
В России силовики пришли домой к активисту из-за песни
Полицейские собирались составить протокол.
В Краснодарском крае сотрудники Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») пришли домой к активисту Данилу Пиньженину из-за песни, опубликованной во «Вконтакте».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Речь идет о размещенной на странице Пиньженина во «Вконтакте» песне «Белый мир» группы «Стольный град».
Пиньженин рассказал, что 18 июня к нему домой пришли трое сотрудника Центра «Э», которые предъявили ему обвинение в публикации запрещенной информации экстремистского содержания.
«Как я понял, полицейские собирались составить на меня протокол и склоняли к тому, что у меня был умысел на распространение экстремистских песен. Даже не объяснив ничего толком, мне в утвердительной форме говорили, что я экстремист и меня за это накажут по всей строгости закона», — рассказал активист.
Он добавил, что отказался разговаривать с силовиками без адвоката и не сообщил им, что не придет в отделение без повестки. «Повестку они мне так и не оставили, только продолжали угрожать какими-то наказаниями», — добавил Пиньженин.
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«Я даже не мог понять, что это за песня, так как никогда ее не слушал и нигде не распространял. У меня четыре тысячи песен в аудиозаписях, и полиция среди этих песен смогла найти только одну, за которую они смогли предъявить претензию», — рассказал активист.
В Краснодарском крае сотрудники Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») пришли домой к активисту Данилу Пиньженину из-за песни, опубликованной во «Вконтакте».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Речь идет о размещенной на странице Пиньженина во «Вконтакте» песне «Белый мир» группы «Стольный град».
Пиньженин рассказал, что 18 июня к нему домой пришли трое сотрудника Центра «Э», которые предъявили ему обвинение в публикации запрещенной информации экстремистского содержания.
«Как я понял, полицейские собирались составить на меня протокол и склоняли к тому, что у меня был умысел на распространение экстремистских песен. Даже не объяснив ничего толком, мне в утвердительной форме говорили, что я экстремист и меня за это накажут по всей строгости закона», — рассказал активист.
Он добавил, что отказался разговаривать с силовиками без адвоката и не сообщил им, что не придет в отделение без повестки. «Повестку они мне так и не оставили, только продолжали угрожать какими-то наказаниями», — добавил Пиньженин.
Читайте также: В Крыму силовики задержали крымскотатарского активиста. Видео
«Я даже не мог понять, что это за песня, так как никогда ее не слушал и нигде не распространял. У меня четыре тысячи песен в аудиозаписях, и полиция среди этих песен смогла найти только одну, за которую они смогли предъявить претензию», — рассказал активист.
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