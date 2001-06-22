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Раздел: Россия  
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В России на выпускном погиб мужчина

В России на выпускном погиб мужчинаПроисшествие случилось в Санкт-Петербурге

Происшествие случилось накануне в Санкт-Петербурге, где отмечался праздник выпускников "Алые паруса", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Beta

Как сообщают очевидцы, мужчина оступился, когда наблюдал за фейерверком. После этого он упал в воду, откуда не смог выбраться.

Тело погибшего было обнаружено спасателями спустя час. Помочь человеку не представлялось возможным.

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Происшествие случилось на набережной Лейтенанта Шмидта. О попытках помочь мужчине ничего не сообщается.
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 Теги: Россия, выпускной

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Сегодня, 13:55 » Автор: Татьяна Ларина
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