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Раздел: Россия  
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Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина

Названа возможная дата и место встречи Трампа и ПутинаВласти страны готовятся к проведению мероприятия

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться 15 июля в Вене. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание "Кронен цайтунг", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отмечено, что на данный момент власти Австрии готовятся к проведению этой встречи.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем".

Также обозреватель The New Yorker Сьюзен Глассер заявила, что сразу же после сингапурского саммита Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном глава Белого дома потребовал, чтобы его команда уже нынешним летом организовала еще одну драматичную встречу с глазу на глаз – на сей раз с российским президентом Владимиром Путиным.

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А журналисты британской The Times сообщали, что встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом может состояться в июле, во время европейского турне американского президента.
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 Теги: Путин, Трамп

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Сегодня, 17:11 » Автор: Татьяна Ларина
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