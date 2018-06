Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться 15 июля в Вене. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание "Кронен цайтунг", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Отмечено, что на данный момент власти Австрии готовятся к проведению этой встречи.Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем".Также обозреватель The New Yorker Сьюзен Глассер заявила, что сразу же после сингапурского саммита Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном глава Белого дома потребовал, чтобы его команда уже нынешним летом организовала еще одну драматичную встречу с глазу на глаз – на сей раз с российским президентом Владимиром Путиным.А журналисты британской The Times сообщали, что встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом может состояться в июле, во время европейского турне американского президента.