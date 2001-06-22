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Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина

Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина

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В Кремле назвали точную дату встречи Путина с Трампом Лидеры США и России встретятся в Гамбурге в рамках саммита G20.