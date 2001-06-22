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Раздел: Россия  
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В России работники завода скончались от отравления аммиаком

В России работники завода скончались от отравления аммиакомОбстоятельства инцидента в ведомстве не уточнили.

Четверо рабочих завода Моссельпром в Раменском районе Московской области отравились в воскресенье, двое из них скончались, сообщили 24 мая в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Предположительно, пострадавшие отравились аммиаком.

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«В результате отравления рабочих завода Моссельпром погибло два человека. Еще двое госпитализированы в Раменскую центральную больницу», — рассказал собеседник агентства. По его информации, состояние госпитализированных рабочих оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации.


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 Теги: Россия, аммиак

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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