В России хотят отменить уголовную ответственность за репосты

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Правительство Российской Федерации собирается ужесточить закон об ответственности за участие в экстремистских сообществах. Так, за такое нарушение срок заключения увеличат от двух до четырех лет, а штраф станет сто тысяч рублей, вместо сорока. Кабинет министров России решил в целом сделать более жестокими наказания за