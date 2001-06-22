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Раздел: Россия  
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В России хотят отменить уголовную ответственность за репосты

В России хотят отменить уголовную ответственность за репостыДепутаты предлагают также изменить 282-ю статью УК.

Депутаты Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) и Алексей Журавлев (не входит ни в одну фракцию) внесли в парламент законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Документ опубликован на сайте Госдумы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

Авторы инициативы считают, что репосты новостей и сообщений в социальных сетях "незначительны по степени общественной опасности", и поэтому не могут считаться уголовным преступлением. Вместо этого за такие незаконные действия депутаты предлагают наказывать штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов, или административным арестом сроком 15 суток.

Депутаты предлагают также изменить 282-ю статью УК таким образом, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти или вражды наступала бы "если данное деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения".

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Авторы вносимого законопроекта отмечают, что наказывают по 282-й статье все чаще: в 2012 году число осужденных по ней составляло 130 человек, а в 2017-м — уже 461 человек.
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 Теги: Россия, Депутаты, репосты

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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