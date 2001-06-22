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Российский чиновник рассказал о коррупции в ФСБ
Ткачев запретил критиковать прокуроров в СМИ.
Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование его дела под личный контроль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Шестун настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании «Центр» по льготной цене сфабриковано и что он не подписывал постановления о передаче земли. Он также заявил, что располагает аудиозаписями и другими документами, компрометирующими высокопоставленных сотрудников ФСБ и других ведомств.
«Заявляю, что я не буду молчать даже в такой ситуации и вынесу на всеобщее обозрение факты коррупции и криминала, которые не озвучивались ранее. Есть еще достаточно материалов с аудиозаписями и другими подтверждающими документами. Естественно, что находясь в тюрьме, мне сложно быстро сделать качественный материал расследования. Поэтому статьи будут появляться постепенно, с небольшими интервалами, если, конечно, мне удастся выжить в тюрьме», — написал Шестун.
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По словам Шестуна, генерал ФСБ Иван Ткачев заключил мировое соглашение с замгенерального прокурора. Он утверждает, что в результате этого соглашения „подмосковных игорных прокуроров“ выпустили из тюрьмы и закрыли их уголовное дело в обмен на согласование статьи 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) в отношении руководителей ГУЭБ и ПК, генерала Сугробова, Колесникова и других.
Шестун также утверждает, что Ткачев запретил критиковать прокуроров в СМИ из-за этой сделки, объяснив это тем, что «политика — грязное дело, и что надо учиться гибкости».
«Я часто видел у Ткачева известных „обнальщиков“ Магина, Двоскина и других. Мне известно, что особо дружеские отношения у Ивана Ивановича были с Гариком Махачкалой, его с ним подружил глава Одинцовского района Иванов, который женат на племяннице Юшваева. Не менее приближенным к Ткачеву является лидер Подольской группировки Лалакин — „Лучок“. Лалакин контролирует часть мусорных полигонов, карьеров и занимается продвижением своих назначенцев на глав муниципалитетов», — рассказал Шестун.
Ранее Басманный суд арестовал Александра Шестуна до 13 августа. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сам Шестун вину не признал и связал обвинения в свой адрес с местью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование его дела под личный контроль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Шестун настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании «Центр» по льготной цене сфабриковано и что он не подписывал постановления о передаче земли. Он также заявил, что располагает аудиозаписями и другими документами, компрометирующими высокопоставленных сотрудников ФСБ и других ведомств.
«Заявляю, что я не буду молчать даже в такой ситуации и вынесу на всеобщее обозрение факты коррупции и криминала, которые не озвучивались ранее. Есть еще достаточно материалов с аудиозаписями и другими подтверждающими документами. Естественно, что находясь в тюрьме, мне сложно быстро сделать качественный материал расследования. Поэтому статьи будут появляться постепенно, с небольшими интервалами, если, конечно, мне удастся выжить в тюрьме», — написал Шестун.
Читайте также: Тука рассказал о коррупции на Донбассе
По словам Шестуна, генерал ФСБ Иван Ткачев заключил мировое соглашение с замгенерального прокурора. Он утверждает, что в результате этого соглашения „подмосковных игорных прокуроров“ выпустили из тюрьмы и закрыли их уголовное дело в обмен на согласование статьи 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) в отношении руководителей ГУЭБ и ПК, генерала Сугробова, Колесникова и других.
Шестун также утверждает, что Ткачев запретил критиковать прокуроров в СМИ из-за этой сделки, объяснив это тем, что «политика — грязное дело, и что надо учиться гибкости».
«Я часто видел у Ткачева известных „обнальщиков“ Магина, Двоскина и других. Мне известно, что особо дружеские отношения у Ивана Ивановича были с Гариком Махачкалой, его с ним подружил глава Одинцовского района Иванов, который женат на племяннице Юшваева. Не менее приближенным к Ткачеву является лидер Подольской группировки Лалакин — „Лучок“. Лалакин контролирует часть мусорных полигонов, карьеров и занимается продвижением своих назначенцев на глав муниципалитетов», — рассказал Шестун.
Ранее Басманный суд арестовал Александра Шестуна до 13 августа. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сам Шестун вину не признал и связал обвинения в свой адрес с местью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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