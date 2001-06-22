Раздел: Россия
Снова подрос: в Сети высмеяли очередное изменение роста Путина
Президента РФ заподозрили в использовании высоких каблуков.
В сети обратили внимание на фото президента РФ Владимира Путина с прилетевшим в Россию советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Путин опять на ходулях? Джон Болтон - 176 см. Путин - 162 см", - говорится в подписи к снимку.
"Мастерство фотографа", "Он не на ходулях. Он стоит на голове Медведева", "Рост Путина 159 см,рост Медведева 161 см..,причем Медведев свой рост не скрывает".
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"У него телескопические каблуки, как удочка… подгоняются под рост собеседника", "Он не на ходулях а как истинная дама на лабутенах", - пишут комментаторы.
В сети обратили внимание на фото президента РФ Владимира Путина с прилетевшим в Россию советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Путин опять на ходулях? Джон Болтон - 176 см. Путин - 162 см", - говорится в подписи к снимку.
"Мастерство фотографа", "Он не на ходулях. Он стоит на голове Медведева", "Рост Путина 159 см,рост Медведева 161 см..,причем Медведев свой рост не скрывает".
Читайте также: В России назвали причину крушения Ан-148
"У него телескопические каблуки, как удочка… подгоняются под рост собеседника", "Он не на ходулях а как истинная дама на лабутенах", - пишут комментаторы.
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