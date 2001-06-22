» » Снова подрос: в Сети высмеяли очередное изменение роста Путина
Раздел: Россия  
0

Снова подрос: в Сети высмеяли очередное изменение роста Путина

Снова подрос: в Сети высмеяли очередное изменение роста Путина Президента РФ заподозрили в использовании высоких каблуков.

В сети обратили внимание на фото президента РФ Владимира Путина с прилетевшим в Россию советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Путин опять на ходулях? Джон Болтон - 176 см. Путин - 162 см", - говорится в подписи к снимку.

"Мастерство фотографа", "Он не на ходулях. Он стоит на голове Медведева", "Рост Путина 159 см,рост Медведева 161 см..,причем Медведев свой рост не скрывает".

Читайте также: В России назвали причину крушения Ан-148

"У него телескопические каблуки, как удочка… подгоняются под рост собеседника", "Он не на ходулях а как истинная дама на лабутенах", - пишут комментаторы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, рост

Загрузка...
‡агрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     507
     0

Похожие новости по теме

Встреча с Киркоровым показала настоящий масштаб Путина Встреча с Киркоровым показала настоящий масштаб Путина

В Сети смеются над совместными фото певца и президента РФ.

Сеть взбудоражили «мокрые» фото Путина и Медведева Сеть взбудоражили «мокрые» фото Путина и Медведева

В сети высмеяли фото с церемонии возложения.

Ко Дню защиты детей на Медведева и Путина состряпали оригинальную карикатуру Ко Дню защиты детей на Медведева и Путина состряпали оригинальную карикатуру

В Сети шокированы.

Медведев заявил об отсутствии проблем со здоровьем Медведев заявил об отсутствии проблем со здоровьем

Заявления Путина и Медведева противоречат друг другу.

Рейтинг Путина упал на 5 пунктов Рейтинг Путина упал на 5 пунктов

Поддержка Путина гражданами России за год снизилась на пять пунктов и сейчас составляет 81 процент.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх