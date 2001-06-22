В России мужчину арестовали за изнасилование собственной матери

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17-летний парень зверски убил двух девочек Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного парня, который ранее уже был осужден за кражу. Сейчас же ему инкриминируют убийство двух малолетних лиц – статья 105, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.