Раздел: Россия
В России мужчину арестовали за изнасилование собственной матери
Шокирующее преступление совершено в одной из деревень Очерского района Пермского края России.
Перед судом предстанет 45-летний местный житель, который изнасиловал свою собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета Российской Федерации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.
Как обычно бывает в России, все началось с неумеренного употребления спиртного. В пьяном виде сельчанину захотелось удовлетворить свои низменные потребности, но кроме старушки-матери поблизости никого не оказалось.
— По данным следствия, в марте 2018 года обвиняемый на протяжении многих дней подряд употреблял спиртное, — рассказали журналистам в пресс-службе Управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. — Вечером в один из дней он находился в состоянии алкогольного опьянения в доме наедине со своей престарелой матерью. Желая удовлетворить свою сексуальную потребность, злоумышленник жестоко избил ее и изнасиловал.
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В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ — «Изнасилование». В настоящее время Очерский межрайонный отдел Следственного комитета уже завершил его расследование, собрав неопровержимые доказательства преступления. Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Насильник пока ждет начала процесса, находясь под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Будет ли мать носить ему передачи в тюрьму — пока неизвестно.
Перед судом предстанет 45-летний местный житель, который изнасиловал свою собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета Российской Федерации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.
Как обычно бывает в России, все началось с неумеренного употребления спиртного. В пьяном виде сельчанину захотелось удовлетворить свои низменные потребности, но кроме старушки-матери поблизости никого не оказалось.
— По данным следствия, в марте 2018 года обвиняемый на протяжении многих дней подряд употреблял спиртное, — рассказали журналистам в пресс-службе Управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. — Вечером в один из дней он находился в состоянии алкогольного опьянения в доме наедине со своей престарелой матерью. Желая удовлетворить свою сексуальную потребность, злоумышленник жестоко избил ее и изнасиловал.
Читайте также: В России арестовали мужчину, повредившего картину в Третьяковке
В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ — «Изнасилование». В настоящее время Очерский межрайонный отдел Следственного комитета уже завершил его расследование, собрав неопровержимые доказательства преступления. Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Насильник пока ждет начала процесса, находясь под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Будет ли мать носить ему передачи в тюрьму — пока неизвестно.
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