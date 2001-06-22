В России на автозаправке взорвались цистерны с топливом

Взрыв прогремел на мансардном этаже жилого дома.



В Чечне на автозаправке вечером 28 июня взорвались цистерны с топливом.



Об этом пишет



По информации республиканского Центра медицины катастроф, пострадали пять человек.



На данный момент неизвестно, в каком они состоянии. Причину взрыва выясняют. Взрыв произошел в Шелковском районе на северо-востоке Чечни, на окраине станицы Гребенской. Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Бремене (Германия) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека.



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После этого на верхнем этаже дома начался пожар. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Чечне на автозаправке вечером 28 июня взорвались цистерны с топливом.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua По информации республиканского Центра медицины катастроф, пострадали пять человек.На данный момент неизвестно, в каком они состоянии. Причину взрыва выясняют. Взрыв произошел в Шелковском районе на северо-востоке Чечни, на окраине станицы Гребенской. Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Бремене (Германия) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека.После этого на верхнем этаже дома начался пожар.



