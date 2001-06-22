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Раздел: Россия  
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В России на автозаправке взорвались цистерны с топливом

В России на автозаправке взорвались цистерны с топливомВзрыв прогремел на мансардном этаже жилого дома.

В Чечне на автозаправке вечером 28 июня взорвались цистерны с топливом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По информации республиканского Центра медицины катастроф, пострадали пять человек.

На данный момент неизвестно, в каком они состоянии. Причину взрыва выясняют. Взрыв произошел в Шелковском районе на северо-востоке Чечни, на окраине станицы Гребенской. Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Бремене (Германия) произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека.

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После этого на верхнем этаже дома начался пожар.
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 Теги: Россия, цистерны с топливом

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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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