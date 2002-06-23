Раздел: Россия
Россия испытала турбину Siemens в оккупированном Крыму
Из ТЭС прошло испытание турбины.
Министерство энергетики России заявило на своем сайте 29 июня, что провело на электростанции в Крыму первые испытания газовой турбины с выдачей мощности в сеть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"За текущую неделю произошло два знаковых события – первые энергоблоки Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС выдали первые мегаватты.
В рамках выполнения программы пусконаладочных работ первых энергоблоков успешно проведены паровые продувки котлов и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины с выдачей мощности в сеть", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Кремле заверили, что не покупали турбин у Siemens
Министерство не уточняет, на какой из ТЭС прошло испытание турбины. Агентство Reuters пишет, что речь идет о турбине немецкой фирмы Siemens, поставленной в оккупированный Крым в 2017 году вопреки санкционным запретам. Эксперты заявляли, что России будет сложно начать эксплуатацию турбин и активировать программное обеспечение к ним без помощи консультантов Siemens.
Однако, как отмечает агентство, тестирование показало, что Россия максимально приблизилась к запуску турбин.
Министерство энергетики России заявило на своем сайте 29 июня, что провело на электростанции в Крыму первые испытания газовой турбины с выдачей мощности в сеть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"За текущую неделю произошло два знаковых события – первые энергоблоки Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС выдали первые мегаватты.
В рамках выполнения программы пусконаладочных работ первых энергоблоков успешно проведены паровые продувки котлов и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины с выдачей мощности в сеть", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Кремле заверили, что не покупали турбин у Siemens
Министерство не уточняет, на какой из ТЭС прошло испытание турбины. Агентство Reuters пишет, что речь идет о турбине немецкой фирмы Siemens, поставленной в оккупированный Крым в 2017 году вопреки санкционным запретам. Эксперты заявляли, что России будет сложно начать эксплуатацию турбин и активировать программное обеспечение к ним без помощи консультантов Siemens.
Однако, как отмечает агентство, тестирование показало, что Россия максимально приблизилась к запуску турбин.
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