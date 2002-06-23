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Раздел: Россия  
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Россия испытала турбину Siemens в оккупированном Крыму

Россия испытала турбину Siemens в оккупированном КрымуИз ТЭС прошло испытание турбины.

Министерство энергетики России заявило на своем сайте 29 июня, что провело на электростанции в Крыму первые испытания газовой турбины с выдачей мощности в сеть.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"За текущую неделю произошло два знаковых события – первые энергоблоки Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС выдали первые мегаватты.

В рамках выполнения программы пусконаладочных работ первых энергоблоков успешно проведены паровые продувки котлов и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины с выдачей мощности в сеть", – говорится в сообщении.

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Министерство не уточняет, на какой из ТЭС прошло испытание турбины. Агентство Reuters пишет, что речь идет о турбине немецкой фирмы Siemens, поставленной в оккупированный Крым в 2017 году вопреки санкционным запретам. Эксперты заявляли, что России будет сложно начать эксплуатацию турбин и активировать программное обеспечение к ним без помощи консультантов Siemens.

Однако, как отмечает агентство, тестирование показало, что Россия максимально приблизилась к запуску турбин.
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 Теги: Россия, Siemens, Крым

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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