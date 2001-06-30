Раздел: Россия
Рейтинг Путина в РФ начал стремительно падать
За месяц президент России потерял 15% поддержки среди населения.
Президент России Владимир Путин потерял в рейтинге за неделю 9%, а за месяц – 15%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой", - пишет издание.
В сети тут же стали комментировать статистику.
"ЖКХ за 6 лет увеличился на 52%,НДС растет, пенсионный возраст увеличили, пошлины на посылки, платежи за права, загранпаспорт и т.д., а доходы только падают. Откуда на х....такой рейтинг. Реально не более 10%", "Ой, а шо ж такое? Уже и Крым не радует? Холодильник побеждает телевизор? Это только начало, поверьте!" – пишут пользователи.
Читайте также: Около Ливии затонуло судно с мигрантами
Как сообщалось ранее, стало известно, что рейтинг Путина находится на самом низком уровне с 2013 года.
Президент России Владимир Путин потерял в рейтинге за неделю 9%, а за месяц – 15%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой", - пишет издание.
В сети тут же стали комментировать статистику.
"ЖКХ за 6 лет увеличился на 52%,НДС растет, пенсионный возраст увеличили, пошлины на посылки, платежи за права, загранпаспорт и т.д., а доходы только падают. Откуда на х....такой рейтинг. Реально не более 10%", "Ой, а шо ж такое? Уже и Крым не радует? Холодильник побеждает телевизор? Это только начало, поверьте!" – пишут пользователи.
Читайте также: Около Ливии затонуло судно с мигрантами
Как сообщалось ранее, стало известно, что рейтинг Путина находится на самом низком уровне с 2013 года.
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