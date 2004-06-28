» » ФИФА оштрафовала РФ за "дискриминационный баннер"
Раздел: Россия  
0

ФИФА оштрафовала РФ за "дискриминационный баннер"

ФИФА оштрафовала РФ за "дискриминационный баннер"О каком конкретно банере идет речь, не уточняется.

Международная федерация футбола оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (около $10 тысяч) за дискриминационное поведение болельщиков во время матча между сборными РФ и Уругвая.

Как сообщает Reuters, штраф назначен после того, как российские болельщики "продемонстрировали дискриминационный банер после проигрыша сборной", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Россия проиграла Уругваю со счетом 3:0 в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Обе сборные вышли в плей-офф.

Вместе с тем ФИФА оштрафовала Сербию на 20 тыс.швейцарских франков за банер "с политическим и оскорбительным" подтекстом на матче с Бразилией.

Федерация Мексики оштрафована на 15 тыс.швейцарских франков за поведение болельщиков, которые бросали посторонние предметы на поле во время матча со Швецией.

Читайте также: В Тернополе полиция оштрафовала Парасюка за нарушение ПДД

Федерация футбола Марокко оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков за инциденты на трибунах во время матча с Испанией и за то, что 6 представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
     46
     0

Похожие новости по теме

У российских телеканалов нет денег на трансляцию ЧМ-2018 У российских телеканалов нет денег на трансляцию ЧМ-2018

Российские государственные телеканалы отказались платить 120 миллионов долларов за показ матчей чемпионата мира-2018 по футболу.

В России задержали лидера футбольных болельщиков Шпрыгина В России задержали лидера футбольных болельщиков Шпрыгина

В России задержали лидера Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина, который устраивал беспорядки на Евро-2016.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на российских болельщиков Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на российских болельщиков

Такими французы увидели российских болельщиков.

Сын Жириновского одобрил хулиганство российских болельщиков Сын Жириновского одобрил хулиганство российских болельщиков

Сын Жириновского высказал свое мнение о хулиганстве российских болельщиков.

Футбольный клуб РФ наказали за нацистские речевки Футбольный клуб РФ наказали за нацистские речевки

Весь матч болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные речевки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх