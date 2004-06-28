Раздел: Россия
ФИФА оштрафовала РФ за "дискриминационный баннер"
О каком конкретно банере идет речь, не уточняется.
Международная федерация футбола оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (около $10 тысяч) за дискриминационное поведение болельщиков во время матча между сборными РФ и Уругвая.
Как сообщает Reuters, штраф назначен после того, как российские болельщики "продемонстрировали дискриминационный банер после проигрыша сборной", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Россия проиграла Уругваю со счетом 3:0 в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Обе сборные вышли в плей-офф.
Вместе с тем ФИФА оштрафовала Сербию на 20 тыс.швейцарских франков за банер "с политическим и оскорбительным" подтекстом на матче с Бразилией.
Федерация Мексики оштрафована на 15 тыс.швейцарских франков за поведение болельщиков, которые бросали посторонние предметы на поле во время матча со Швецией.
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Федерация футбола Марокко оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков за инциденты на трибунах во время матча с Испанией и за то, что 6 представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка.
Международная федерация футбола оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (около $10 тысяч) за дискриминационное поведение болельщиков во время матча между сборными РФ и Уругвая.
Как сообщает Reuters, штраф назначен после того, как российские болельщики "продемонстрировали дискриминационный банер после проигрыша сборной", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Россия проиграла Уругваю со счетом 3:0 в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Обе сборные вышли в плей-офф.
Вместе с тем ФИФА оштрафовала Сербию на 20 тыс.швейцарских франков за банер "с политическим и оскорбительным" подтекстом на матче с Бразилией.
Федерация Мексики оштрафована на 15 тыс.швейцарских франков за поведение болельщиков, которые бросали посторонние предметы на поле во время матча со Швецией.
Читайте также: В Тернополе полиция оштрафовала Парасюка за нарушение ПДД
Федерация футбола Марокко оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков за инциденты на трибунах во время матча с Испанией и за то, что 6 представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка.
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