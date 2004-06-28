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Раздел: Россия  
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В Москве мужчина взял в заложники людей в магазине

В Москве мужчина взял в заложники людей в магазинеИнцидент произошел на Большой Академической улице в магазине «Дикси».

В одном из магазинов на Севере Москвы пьяный посетитель взял в заложники людей и требует 300 тысяч рублей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на FrontNews

Инцидент произошел на Большой Академической улице в магазине «Дикси».

«В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.

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Телеграмм-канал Mash сообщил, что при захвате заложников пострадала одна женщина. Захватчик порезал ей руки ножом, затем приставил нож к горлу.
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 Теги: Москва, заложники

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Сегодня, 13:52 » Автор: Татьяна Ларина
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