В Москве мужчина взял в заложники людей в магазине

Инцидент произошел на Большой Академической улице в магазине «Дикси».



В одном из магазинов на Севере Москвы пьяный посетитель взял в заложники людей и требует 300 тысяч рублей, пишет



Инцидент произошел на Большой Академической улице в магазине «Дикси».



«В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.



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Телеграмм-канал Mash сообщил, что при захвате заложников пострадала одна женщина. Захватчик порезал ей руки ножом, затем приставил нож к горлу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В одном из магазинов на Севере Москвы пьяный посетитель взял в заложники людей и требует 300 тысяч рублей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на FrontNews Инцидент произошел на Большой Академической улице в магазине «Дикси».«В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.Телеграмм-канал Mash сообщил, что при захвате заложников пострадала одна женщина. Захватчик порезал ей руки ножом, затем приставил нож к горлу.



