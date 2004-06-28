В Сети появились кадры спецоперации по освобождению заложников в Москве

Женщину освободили, с ней сейчас работают медики.



Женщину, которую взяли в заложники в магазине на Большой Академической в Москве, освободили, пишет



Отмечается, что инцидент случился около 10:00 в магазине "Дикси", - мужчина примерно 40 лет на вид ворвался в здание, после чего начал кричать, схватил женщину, порезал ее ножом. Остальные люди смогли выбежать, в то время как пострадавшая осталась в заложниках.



Читайте также: Захват заложников в Москве: новые подробности



На данный момент стало известно, что женщину освободили, с ней сейчас работают медики.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Женщину, которую взяли в заложники в магазине на Большой Академической в Москве, освободили, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Отмечается, что инцидент случился около 10:00 в магазине "Дикси", - мужчина примерно 40 лет на вид ворвался в здание, после чего начал кричать, схватил женщину, порезал ее ножом. Остальные люди смогли выбежать, в то время как пострадавшая осталась в заложниках.На данный момент стало известно, что женщину освободили, с ней сейчас работают медики.



