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Раздел: Россия  
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В Сети появились кадры спецоперации по освобождению заложников в Москве

В Сети появились кадры спецоперации по освобождению заложников в МосквеЖенщину освободили, с ней сейчас работают медики.

Женщину, которую взяли в заложники в магазине на Большой Академической в Москве, освободили, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф

Отмечается, что инцидент случился около 10:00 в магазине "Дикси", - мужчина примерно 40 лет на вид ворвался в здание, после чего начал кричать, схватил женщину, порезал ее ножом. Остальные люди смогли выбежать, в то время как пострадавшая осталась в заложниках.

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На данный момент стало известно, что женщину освободили, с ней сейчас работают медики.




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 Теги: Москва, заложники

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Сегодня, 17:57 » Автор: Татьяна Ларина
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