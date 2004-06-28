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Раздел: Россия  
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В России операторы начали хранить переписку и разговоры пользователей

В России операторы начали хранить переписку и разговоры пользователейПравительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика.

1 июля вступили в силу главные требования «закона Яровой»: операторы связи должны были начать хранить всю переписку и переговоры абонентов. Сами компании признаются, что приступили к реализации закона, но мощностей на то, чтобы сделать это на территории всей страны у них пока, похоже, нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

«Законом Яровой» называют пакет антитеррористических законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. С 1 июля в силу вступила последняя часть требований. С этого дня операторы связи и интернет-компании обязаны в течение полугода хранить ваши:

Исключение: Правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика. С 1 октября 2018 года операторы должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней в течение шести месяцев. Каждый год емкость технических средств хранения должна увеличиваться на 15% – и так в течение 5 лет с даты их ввода в эксплуатацию.

Требованиям закона должны подчиниться все сотовые операторы, хотя они неоднократно критиковали инициативу Яровой – для них она означала дополнительные и существенные расходы. «Мегафон» раскрывал, что оценивает затраты на исполнение закона в 40 млрд рублей в течение пяти лет, МТС – около 60 млрд рублей, «Вымпелком» – 45 млрд рублей. А российские интернет-провайдеры из-за понесенных расходов уже начали повышать цены на свои услуги на 8-10%.

С интернет-компаниями все сложнее – формально требования должны исполнять только те, кто вошел в специальный реестр организаторов распространения информации. Сейчас там больше ста компаний, включая «Яндекс» и Mail.ru Group. Но в нем нет, к примеру, соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также самых популярных в России мессенджеров WhatsApp иViber. Будут ли они подчиняться требованиям закона и сотрудничать со спецслужбами – непонятно. Пока только Telegram официально объявлял, что не собирается этого делать.

По решению суда сохраненные таким образом данные могут передаваться спецслужбам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью – в их числе ФСБ, МВД, Таможенная служба и другие.

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Пока с этим есть проблемы – мощностей начать хранить информацию абонентов на территории всей страны у операторов сотовой связи, похоже, пока не хватает.
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 Теги: Россия, переписка, пользователи

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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