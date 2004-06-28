В России операторы начали хранить переписку и разговоры пользователей

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Данные программы могут попасть под «антитеррористический закон». Зарубежные интернет-сервисы электронной почты и обмена мгновенными сообщениями будут обязаны, наряду с российскими компаниями, обеспечивать хранение данных об активности своих пользователей в течение полугода и обязательно на территории России.