Раздел: Россия
В России операторы начали хранить переписку и разговоры пользователей
Правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика.
1 июля вступили в силу главные требования «закона Яровой»: операторы связи должны были начать хранить всю переписку и переговоры абонентов. Сами компании признаются, что приступили к реализации закона, но мощностей на то, чтобы сделать это на территории всей страны у них пока, похоже, нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
«Законом Яровой» называют пакет антитеррористических законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. С 1 июля в силу вступила последняя часть требований. С этого дня операторы связи и интернет-компании обязаны в течение полугода хранить ваши:
Исключение: Правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика. С 1 октября 2018 года операторы должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней в течение шести месяцев. Каждый год емкость технических средств хранения должна увеличиваться на 15% – и так в течение 5 лет с даты их ввода в эксплуатацию.
Требованиям закона должны подчиниться все сотовые операторы, хотя они неоднократно критиковали инициативу Яровой – для них она означала дополнительные и существенные расходы. «Мегафон» раскрывал, что оценивает затраты на исполнение закона в 40 млрд рублей в течение пяти лет, МТС – около 60 млрд рублей, «Вымпелком» – 45 млрд рублей. А российские интернет-провайдеры из-за понесенных расходов уже начали повышать цены на свои услуги на 8-10%.
С интернет-компаниями все сложнее – формально требования должны исполнять только те, кто вошел в специальный реестр организаторов распространения информации. Сейчас там больше ста компаний, включая «Яндекс» и Mail.ru Group. Но в нем нет, к примеру, соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также самых популярных в России мессенджеров WhatsApp иViber. Будут ли они подчиняться требованиям закона и сотрудничать со спецслужбами – непонятно. Пока только Telegram официально объявлял, что не собирается этого делать.
По решению суда сохраненные таким образом данные могут передаваться спецслужбам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью – в их числе ФСБ, МВД, Таможенная служба и другие.
Читайте также: Данные и переписки россиян будет хранить ФСБ
Пока с этим есть проблемы – мощностей начать хранить информацию абонентов на территории всей страны у операторов сотовой связи, похоже, пока не хватает.
1 июля вступили в силу главные требования «закона Яровой»: операторы связи должны были начать хранить всю переписку и переговоры абонентов. Сами компании признаются, что приступили к реализации закона, но мощностей на то, чтобы сделать это на территории всей страны у них пока, похоже, нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
«Законом Яровой» называют пакет антитеррористических законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. С 1 июля в силу вступила последняя часть требований. С этого дня операторы связи и интернет-компании обязаны в течение полугода хранить ваши:
Исключение: Правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика. С 1 октября 2018 года операторы должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней в течение шести месяцев. Каждый год емкость технических средств хранения должна увеличиваться на 15% – и так в течение 5 лет с даты их ввода в эксплуатацию.
Требованиям закона должны подчиниться все сотовые операторы, хотя они неоднократно критиковали инициативу Яровой – для них она означала дополнительные и существенные расходы. «Мегафон» раскрывал, что оценивает затраты на исполнение закона в 40 млрд рублей в течение пяти лет, МТС – около 60 млрд рублей, «Вымпелком» – 45 млрд рублей. А российские интернет-провайдеры из-за понесенных расходов уже начали повышать цены на свои услуги на 8-10%.
С интернет-компаниями все сложнее – формально требования должны исполнять только те, кто вошел в специальный реестр организаторов распространения информации. Сейчас там больше ста компаний, включая «Яндекс» и Mail.ru Group. Но в нем нет, к примеру, соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также самых популярных в России мессенджеров WhatsApp иViber. Будут ли они подчиняться требованиям закона и сотрудничать со спецслужбами – непонятно. Пока только Telegram официально объявлял, что не собирается этого делать.
По решению суда сохраненные таким образом данные могут передаваться спецслужбам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью – в их числе ФСБ, МВД, Таможенная служба и другие.
Читайте также: Данные и переписки россиян будет хранить ФСБ
Пока с этим есть проблемы – мощностей начать хранить информацию абонентов на территории всей страны у операторов сотовой связи, похоже, пока не хватает.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
117
0
Также советуем посмотреть
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
Оставьте свой комментарий