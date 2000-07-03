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Раздел: Россия  
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Путин не будет обсуждать с Трампом крымский вопрос

Путин не будет обсуждать с Трампом крымский вопрос Пресс-секретарь российского президента поделился планами Путина.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече российского и американского президентов Владимир Путин не намерен обсуждать принадлежность Крыма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Песков сказал, что этот вопрос не будет стоять на повестке дня.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения ", - сказал Песков.

Напомним, когда у Трампа 29 июня спросили, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, президент ответил: "Мы посмотрим".

По словам Трампа, целью его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным является улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

В то же время советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не слышал, чтобы президент США заявлял о признании аннексии Крыма. "Это не позиция Соединенных Штатов", - отметил Болтон.

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Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.
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 Теги: Путин, Трамп, Крым

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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