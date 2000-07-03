Раздел: Россия
Путин не будет обсуждать с Трампом крымский вопрос
Пресс-секретарь российского президента поделился планами Путина.
Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече российского и американского президентов Владимир Путин не намерен обсуждать принадлежность Крыма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Песков сказал, что этот вопрос не будет стоять на повестке дня.
"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения ", - сказал Песков.
Напомним, когда у Трампа 29 июня спросили, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, президент ответил: "Мы посмотрим".
По словам Трампа, целью его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным является улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.
В то же время советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не слышал, чтобы президент США заявлял о признании аннексии Крыма. "Это не позиция Соединенных Штатов", - отметил Болтон.
Читайте также: Еще одна страна запретила пластиковые пакеты
Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.
Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече российского и американского президентов Владимир Путин не намерен обсуждать принадлежность Крыма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Песков сказал, что этот вопрос не будет стоять на повестке дня.
"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения ", - сказал Песков.
Напомним, когда у Трампа 29 июня спросили, признают ли Соединенные Штаты Крым частью России, президент ответил: "Мы посмотрим".
По словам Трампа, целью его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным является улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.
В то же время советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не слышал, чтобы президент США заявлял о признании аннексии Крыма. "Это не позиция Соединенных Штатов", - отметил Болтон.
Читайте также: Еще одна страна запретила пластиковые пакеты
Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
56
0
Также советуем посмотреть
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
Оставьте свой комментарий