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Раздел: Россия  
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В России горит торговый центр

В России горит торговый центр К ликвидации пожара привлечено 100 человек.

В Краснодаре (Россия) горит торговый центр "Северяне".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, площадь возгорания составила 1 тыс. м². По информации собеседника агентства, из торгового центра эвакуирован один человек с признаками отравления угарным газом.

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"Горит кровля, угроза распространения на соседние здания есть", – сообщил собеседник ТАСС. Агентство сообщает, что пожару присвоен третий ранг сложности. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что к ликвидации пожара привлечено 100 человек и 30 единиц техники, в готовность приведены два вертолета.
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 Теги: Россия, торговый центр, пожар

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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