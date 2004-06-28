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Раздел: Россия  
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В Кремле резко отменили все мероприятия с участием Путина

В Кремле резко отменили все мероприятия с участием Путина Президент РФ исчез. По российскому ТВ показывают архивные ролики с ним.

Кремлевский заседатель Владимир Путин ни с того ни с чего исчез, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Об этом заговорили после того, как президентская администрация резко поотменяла все публичные мероприятия, на которых предполагается присутствия главы Российской Федерации.

Что стало причиной резкой смены "курса", остается за кадром.

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Разумеется, знать об этом всем и каждому необязательно, потому на российском ТВ крутят заранее заготовленные материалы.
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 Теги: Путин, исчезновение

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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core i5  
Сегодня, 07:29

Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох Сдох

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0
Валентин  
Сегодня, 07:37

Неужели крыса сдохла?!

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