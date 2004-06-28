Раздел: Россия
В Хельсинки ожидают акций протеста во время встречи Путина и Трампа
Готовится акция протеста Stop Putin.
В день встречи президентов США и России 16 июля в Хельсинки пройдет несколько акций протеста. Известно о подготовке четырех демонстраций.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Одну из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - через дополнительные пошлины, наложенные на ЕС.
"Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать так же на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.
Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина"). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова").
Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека") также объявило акцию протеста против политики Трампа и Путина.
После того как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.
Читайте также: Названо предполагаемое место встречи Трампа и Путина
Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США.
В день встречи президентов США и России 16 июля в Хельсинки пройдет несколько акций протеста. Известно о подготовке четырех демонстраций.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Одну из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - через дополнительные пошлины, наложенные на ЕС.
"Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать так же на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.
Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина"). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова").
Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека") также объявило акцию протеста против политики Трампа и Путина.
После того как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.
Читайте также: Названо предполагаемое место встречи Трампа и Путина
Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США.
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