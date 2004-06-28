В Хельсинки ожидают акций протеста во время встречи Путина и Трампа

Готовится акция протеста Stop Putin.



В день встречи президентов США и России 16 июля в Хельсинки пройдет несколько акций протеста. Известно о подготовке четырех демонстраций.



Об этом пишет



Одну из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - через дополнительные пошлины, наложенные на ЕС.



"Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать так же на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.



Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина"). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова").



Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека") также объявило акцию протеста против политики Трампа и Путина.



После того как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.



Читайте также: Названо предполагаемое место встречи Трампа и Путина



Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В день встречи президентов США и России 16 июля в Хельсинки пройдет несколько акций протеста. Известно о подготовке четырех демонстраций.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua Одну из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - через дополнительные пошлины, наложенные на ЕС."Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать так же на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина"). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова").Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека") также объявило акцию протеста против политики Трампа и Путина.После того как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США.



