Раздел: Россия
Россиянин разлил в аэропорту токсичную жидкость
Задержанному около 40 лет.
Чрезвычайное происшествие случилось в международном аэропорту Тбилиси (Грузия). В зале вылета, в помещении кассы одной из авиакомпаний, 2 июля умышленно разлили токсичную жидкость.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает Грузия Онлайн, по данному инциденту задержан российский гражданин Дмитрий Б. Жидкость содержала вредные для здоровья вещества, несколько человек были госпитализированы с отравлением. В аэропорту возникла паника, но объект не прекращал работу.
Он находится под следствием. Записи с видеокамер аэропорта изъяты и изучаются специалистами.
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Напомним, ранее грузинская авиакомпания объявила об открытии регулярных рейсов из Тбилиси в Украину.
Чрезвычайное происшествие случилось в международном аэропорту Тбилиси (Грузия). В зале вылета, в помещении кассы одной из авиакомпаний, 2 июля умышленно разлили токсичную жидкость.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает Грузия Онлайн, по данному инциденту задержан российский гражданин Дмитрий Б. Жидкость содержала вредные для здоровья вещества, несколько человек были госпитализированы с отравлением. В аэропорту возникла паника, но объект не прекращал работу.
Он находится под следствием. Записи с видеокамер аэропорта изъяты и изучаются специалистами.
Читайте также: ЧП в аэропорту Запорожья: россиянин пытался себя зарезать
Напомним, ранее грузинская авиакомпания объявила об открытии регулярных рейсов из Тбилиси в Украину.
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