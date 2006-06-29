Раздел: Россия
В России создали новую ЧВК
Контракты заключаются на месяц-два.
В России, кроме получившей широкую известность частной военной компании Дмитрия Уткина «Вагнер», в последнее время появились и другие. Называется она «Патриот». Курирует ее непосредственно министерство обороны РФ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Дождь".
Среди тех, кто подтвердили изданию существование ЧВК «Патриот, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев.
Контракты заключаются на месяц-два, зарплата от 400 тысяч до миллиона рублей. Помимо участия в спецоперациях в Сирии, ЧВК занимается выполнением задач в ряде африканских государств — охрана первых лиц, российских объектов, золотых приисков в ЮАР…
Но не все так гладко у этих частных армий, которые незаконны с точки зрения российского законодательства и используются властями неофициально. Многие бойцы ЧВК, получившие ранения, оказались без поддержки государства, а значит без соцвыплат. Все потому, что у них нет официального статуса. Это породило волну недовольства.
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Напомним, ЧВК Вагнер принимала активное участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса. А в феврале около 200 наемников были уничтожены в Сирии в результате авиаудара США.
В России, кроме получившей широкую известность частной военной компании Дмитрия Уткина «Вагнер», в последнее время появились и другие. Называется она «Патриот». Курирует ее непосредственно министерство обороны РФ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Дождь".
Среди тех, кто подтвердили изданию существование ЧВК «Патриот, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев.
Контракты заключаются на месяц-два, зарплата от 400 тысяч до миллиона рублей. Помимо участия в спецоперациях в Сирии, ЧВК занимается выполнением задач в ряде африканских государств — охрана первых лиц, российских объектов, золотых приисков в ЮАР…
Но не все так гладко у этих частных армий, которые незаконны с точки зрения российского законодательства и используются властями неофициально. Многие бойцы ЧВК, получившие ранения, оказались без поддержки государства, а значит без соцвыплат. Все потому, что у них нет официального статуса. Это породило волну недовольства.
Читайте также: Ученые создали новую карту Земли
Напомним, ЧВК Вагнер принимала активное участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса. А в феврале около 200 наемников были уничтожены в Сирии в результате авиаудара США.
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