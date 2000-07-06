» » В России отреагировали на отравление возле Солсбери
Раздел: Россия  
0

В России отреагировали на отравление возле Солсбери

В России отреагировали на отравление возле СолсбериВ МИД РФ заявили, что Москва готова к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами в расследовании нового отравления.

Ситуация вокруг отравления двух человек вблизи Солсбери в Британии - это "грязная политическая игра". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Она отметила, что российская сторона призывает Лондон "не идти на поводу грязной политической игры" и начать взаимодействие с правоохранительными органами России по инциденту с отравлением в Эймсбери и в деле отравления Скрипалей.

"Мы искренне переживаем за пострадавших и желаем всем, а теперь, как нам заявляют, речь идет уже о четырех гражданах, двое из которых являются гражданами Российской Федерации, и желаем им скорейшего выздоровления", - добавила она.

Напомним, новое отравление произошло 30 июня в городе Эймсбери. Известно об инциденте стало 4 июля. Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли без сознания, они были госпитализированы в больницу Солсбери.

Читайте также: В Британии выяснили, связано ли новое отравление со Скрипалем

Первоначально выдвигалась версия отравления наркотиками. Вскоре полиция заявила, что пару отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, как экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Солсбери

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
     270
     0

Похожие новости по теме

В России предполагают, что Британия удерживает Скрипалей насильно В России предполагают, что Британия удерживает Скрипалей насильно

Об этом заявила Мария Захарова.

Путин назвал свою версию отравления Скрипаля Путин назвал свою версию отравления Скрипаля

Российский президент уверен, что использовалось не боевое отравляющее вещество.

Лавров назвал пропагандой заявления о причастности Кремля к отравлению Скрипаля Лавров назвал пропагандой заявления о причастности Кремля к отравлению Скрипаля

От также отметил, что Россия готова помогать властям Великобритании в расследовании

Умер сын бывшего российского шпиона Умер сын бывшего российского шпиона

Он поехал на экскурсию в Петербург в 2017 году и погиб при странных обстятельствах

В России продолжают умирать от В России продолжают умирать от "Боярышника"

За праздники увеличилось число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх