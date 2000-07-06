Раздел: Россия
В России отреагировали на отравление возле Солсбери
В МИД РФ заявили, что Москва готова к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами в расследовании нового отравления.
Ситуация вокруг отравления двух человек вблизи Солсбери в Британии - это "грязная политическая игра". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Она отметила, что российская сторона призывает Лондон "не идти на поводу грязной политической игры" и начать взаимодействие с правоохранительными органами России по инциденту с отравлением в Эймсбери и в деле отравления Скрипалей.
"Мы искренне переживаем за пострадавших и желаем всем, а теперь, как нам заявляют, речь идет уже о четырех гражданах, двое из которых являются гражданами Российской Федерации, и желаем им скорейшего выздоровления", - добавила она.
Напомним, новое отравление произошло 30 июня в городе Эймсбери. Известно об инциденте стало 4 июля. Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли без сознания, они были госпитализированы в больницу Солсбери.
Читайте также: В Британии выяснили, связано ли новое отравление со Скрипалем
Первоначально выдвигалась версия отравления наркотиками. Вскоре полиция заявила, что пару отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, как экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Ситуация вокруг отравления двух человек вблизи Солсбери в Британии - это "грязная политическая игра". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Она отметила, что российская сторона призывает Лондон "не идти на поводу грязной политической игры" и начать взаимодействие с правоохранительными органами России по инциденту с отравлением в Эймсбери и в деле отравления Скрипалей.
"Мы искренне переживаем за пострадавших и желаем всем, а теперь, как нам заявляют, речь идет уже о четырех гражданах, двое из которых являются гражданами Российской Федерации, и желаем им скорейшего выздоровления", - добавила она.
Напомним, новое отравление произошло 30 июня в городе Эймсбери. Известно об инциденте стало 4 июля. Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли без сознания, они были госпитализированы в больницу Солсбери.
Читайте также: В Британии выяснили, связано ли новое отравление со Скрипалем
Первоначально выдвигалась версия отравления наркотиками. Вскоре полиция заявила, что пару отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, как экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
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