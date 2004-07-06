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Раздел: Россия  
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Житель России хотел сбежать в Японию на самодельном плоту

Житель России хотел сбежать в Японию на самодельном плоту Неудачливый путешественник отчаянно сопротивлялся при задержании

В России сотрудники патрульной службы Государственной инспекции маломерных судов острова Сахалин, где ранее вспыхнули склады боеприпасов, задержали местного жителя, который на маленьком самодельном плоту попытался уйти в Японию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в районе села Правда. Неудачливый путешественник отчаянно сопротивлялся при задержании, отказываясь покидать свое плавсредство.

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При этом его не испугали ни штормовое предупреждение, ни длительная дорога – мужчина собрал достаточно разных припасов – еду, воду, сменную одежду, палатку, и другое. В настоящий момент задержанному грозит административное наказание – штраф.

Житель России хотел сбежать в Японию на самодельном плоту
Житель России хотел сбежать в Японию на самодельном плоту
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 Теги: Россия, Япония

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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