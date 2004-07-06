Раздел: Россия
Житель России хотел сбежать в Японию на самодельном плоту
Неудачливый путешественник отчаянно сопротивлялся при задержании
В России сотрудники патрульной службы Государственной инспекции маломерных судов острова Сахалин, где ранее вспыхнули склады боеприпасов, задержали местного жителя, который на маленьком самодельном плоту попытался уйти в Японию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в районе села Правда. Неудачливый путешественник отчаянно сопротивлялся при задержании, отказываясь покидать свое плавсредство.
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При этом его не испугали ни штормовое предупреждение, ни длительная дорога – мужчина собрал достаточно разных припасов – еду, воду, сменную одежду, палатку, и другое. В настоящий момент задержанному грозит административное наказание – штраф.
В России сотрудники патрульной службы Государственной инспекции маломерных судов острова Сахалин, где ранее вспыхнули склады боеприпасов, задержали местного жителя, который на маленьком самодельном плоту попытался уйти в Японию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в районе села Правда. Неудачливый путешественник отчаянно сопротивлялся при задержании, отказываясь покидать свое плавсредство.
Читайте также: В Сети хохочут над отчаянной попыткой школьника сбежать из России
При этом его не испугали ни штормовое предупреждение, ни длительная дорога – мужчина собрал достаточно разных припасов – еду, воду, сменную одежду, палатку, и другое. В настоящий момент задержанному грозит административное наказание – штраф.
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