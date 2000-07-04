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Раздел: Россия  
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В Москве обокрали спящего на лавке Сергея Пенкина

В Москве обокрали спящего на лавке Сергея Пенкина У артиста украли дорогую золотую цепь с золотым крестом, iPhone X, наручные часы и наличные.

В России неизвестные злоумышленники обокрали певца Сергея Пенкина в центре столицы. Инцидент произошел после того, как артист в нетрезвом состоянии уснул на скамейке. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В этот момент неизвестный, воспользовавшись беспомощным положением певца, похитил у него золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконой, кольцо, наручные часы, мобильный телефон iPhone X и 30 тыс. руб., после чего скрылся", - отметили в полиции.

В целом сумма нанесенного артисту ущерба оценена в почти 16 тысяч долларов. В настоящее время преступники разыскиваются.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии ограбили культовый британский коллектив Pet Shop Boys.
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 Теги: кража, артист, Пенкин

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Сегодня, 12:04 » Автор: Богдан Процив
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