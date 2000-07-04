Раздел: Россия
Пьяная россиянка устроила ДТП и продолжила пить в патрульной машине
Женщина продолжала пить водку даже во время оформления аварии.
Екатеринбурженка за рулем автомобиля «Лексус RX350» устроила ДТП в Верх-Исетском районе города. Тридцатипятилетняя Мария О. въехала в «Шевроле спарк», когда тот остановился перед пешеходным переходом. Затем она снесла дорожное ограждение и три дерева, остановившись только у четвертого.
Женщина была пьяна, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org. Она продолжала пить водку даже тогда, когда ее посадили в патрульный автомобиль. Журналисты не смогли получить оперативный комментарий в ГИБДД, так как в отделе пропаганды не отвечают телефоны.
Читайте также: Квартиру украинского художника обокрали в Москве
Екатеринбурженка за рулем автомобиля «Лексус RX350» устроила ДТП в Верх-Исетском районе города. Тридцатипятилетняя Мария О. въехала в «Шевроле спарк», когда тот остановился перед пешеходным переходом. Затем она снесла дорожное ограждение и три дерева, остановившись только у четвертого.
Женщина была пьяна, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org. Она продолжала пить водку даже тогда, когда ее посадили в патрульный автомобиль. Журналисты не смогли получить оперативный комментарий в ГИБДД, так как в отделе пропаганды не отвечают телефоны.
Читайте также: Квартиру украинского художника обокрали в Москве
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