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Раздел: Россия  
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Пьяная россиянка устроила ДТП и продолжила пить в патрульной машине

Пьяная россиянка устроила ДТП и продолжила пить в патрульной машинеЖенщина продолжала пить водку даже во время оформления аварии.

Екатеринбурженка за рулем автомобиля «Лексус RX350» устроила ДТП в Верх-Исетском районе города. Тридцатипятилетняя Мария О. въехала в «Шевроле спарк», когда тот остановился перед пешеходным переходом. Затем она снесла дорожное ограждение и три дерева, остановившись только у четвертого.

Женщина была пьяна, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org. Она продолжала пить водку даже тогда, когда ее посадили в патрульный автомобиль. Журналисты не смогли получить оперативный комментарий в ГИБДД, так как в отделе пропаганды не отвечают телефоны.

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 Теги: женщина, ДТП

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Сегодня, 15:29 » Автор: Богдан Процив
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