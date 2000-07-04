Пьяная россиянка устроила ДТП и продолжила пить в патрульной машине

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В Якутии 36-летняя трактористка устроила ДТП, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии. Инцидент произошёл вечером 11 июля рядом с селом Оросу Верхневилюйского района Якутии. Трактор «Беларусь» врезался в автобус ПАЗ, в салоне которого находилось 22 человека, из них было десять детей. Известно, что пассажирами