Раздел: Россия
Путин предложил ЕС сотрудничать в борьбе с кибератаками
Путин хочет сотрудничать с Европой в сфере кибербезопасности
Президент России Владимир Путин призвал к международному сотрудничеству в борьбе с кибератаками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На конференции по кибербезопасности в Москве Путин заявил, что важно разработать общие стандарты кибербезопасности, которые будут учитывать интересы всех стран. Он добавил, что киберугрозы актуальные для всего мира.
"Киберугрозы достигли такого масштаба, что их можно ликвидировать только совместными усилиями международного сообщества", - отметил российский президент.
"Мы неоднократно видели, что эгоизм некоторых наций, их попытки действовать с учетом своей пользы вредят глобальной информационной стабильности", - сказал Путин без уточнения, о каких странах он говорил.
Путин рассказал, что Россия объединит усилия с европейскими странами, чтобы разработать общие механизмы защиты персональной информации.
В то же время, он не упомянул об обвинениях во вмешательстве российских хакеров в американские президентские выборы 2016 года.
Читайте также: Россия готова сотрудничать с оборонкой Украины
Кремль отрицает вмешательство в американские выборы.
Президент России Владимир Путин призвал к международному сотрудничеству в борьбе с кибератаками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На конференции по кибербезопасности в Москве Путин заявил, что важно разработать общие стандарты кибербезопасности, которые будут учитывать интересы всех стран. Он добавил, что киберугрозы актуальные для всего мира.
"Киберугрозы достигли такого масштаба, что их можно ликвидировать только совместными усилиями международного сообщества", - отметил российский президент.
"Мы неоднократно видели, что эгоизм некоторых наций, их попытки действовать с учетом своей пользы вредят глобальной информационной стабильности", - сказал Путин без уточнения, о каких странах он говорил.
Путин рассказал, что Россия объединит усилия с европейскими странами, чтобы разработать общие механизмы защиты персональной информации.
В то же время, он не упомянул об обвинениях во вмешательстве российских хакеров в американские президентские выборы 2016 года.
Читайте также: Россия готова сотрудничать с оборонкой Украины
Кремль отрицает вмешательство в американские выборы.
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