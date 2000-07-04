Раздел: Россия
Войска Асада и России захватили стратегический пункт
Повстанцы обещали сложить оружие.
Поддерживаемые Россией сирийские войска взяли под контроль пограничный переход Насиб между Иорданией и Сирией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники захватили жизненно важный торговый путь, который повстанцы удерживали в течение трех лет, и полностью контролируют главную магистраль, пролегающую от Дамаска до иорданского Аммана.
В ООН подтвердили, что сирийские беженцы, которых прижимали к границе, смогли покинуть район и перебраться на другие сирийские территории.
Сирийские повстанцы объявили о возвращении к переговорам с Россией после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые российская и сирийская авиация возобновила в ночь на 5 июля, совершив более 600 авиаударов за 15 часов.
Повстанцы обещали сложить оружие в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует фактически унизительной капитуляции.
Читайте также: Войска Асада обстреляли ракетами контролируемый боевиками Дамаск
Президент Сирии Башар Асад и его союзники борются за возвращение юго-запада, одного из последних опорных пунктов повстанцев в Сирии вместе с регионом на северо-западе, граничащим с Турцией.
Поддерживаемые Россией сирийские войска взяли под контроль пограничный переход Насиб между Иорданией и Сирией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники захватили жизненно важный торговый путь, который повстанцы удерживали в течение трех лет, и полностью контролируют главную магистраль, пролегающую от Дамаска до иорданского Аммана.
В ООН подтвердили, что сирийские беженцы, которых прижимали к границе, смогли покинуть район и перебраться на другие сирийские территории.
Сирийские повстанцы объявили о возвращении к переговорам с Россией после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые российская и сирийская авиация возобновила в ночь на 5 июля, совершив более 600 авиаударов за 15 часов.
Повстанцы обещали сложить оружие в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует фактически унизительной капитуляции.
Читайте также: Войска Асада обстреляли ракетами контролируемый боевиками Дамаск
Президент Сирии Башар Асад и его союзники борются за возвращение юго-запада, одного из последних опорных пунктов повстанцев в Сирии вместе с регионом на северо-западе, граничащим с Турцией.
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