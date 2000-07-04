В России арестовали супружескую пару, которую заподозрили в причастности к "Свидетелям Иеговы"

В течение двух дней супруги Поляковы не выходили на связь.



Суд в Омске арестовал супругов Сергея и Анастасию Поляковых по подозрению в причастности к запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы", пишет информационно-аналитический центр "Сова".



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По данным центра, это первый случай ареста женщины за причастность к деятельности "Свидетелей Иеговы". Предполагается, что верующих подозревают по статье "организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой" Уголовного кодекса РФ. Расследование ведет Азовский следственный отдел Следственного комитета по Омской области.



По словам верующих, 4 июля в Омске и области прошло как минимум пять обысков у местных "Свидетелей Иеговы", в ходе которых изымались техника и носители информации. Дверь в их квартиру взломана.



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17 июля 2017 года Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы". По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедуют в стране 175 тыс. человек. В Евросоюзе летом 2017 года осудили запрет "Свидетелей Иеговы". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Суд в Омске арестовал супругов Сергея и Анастасию Поляковых по подозрению в причастности к запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы", пишет информационно-аналитический центр "Сова".Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com По данным центра, это первый случай ареста женщины за причастность к деятельности "Свидетелей Иеговы". Предполагается, что верующих подозревают по статье "организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой" Уголовного кодекса РФ. Расследование ведет Азовский следственный отдел Следственного комитета по Омской области.По словам верующих, 4 июля в Омске и области прошло как минимум пять обысков у местных "Свидетелей Иеговы", в ходе которых изымались техника и носители информации. Дверь в их квартиру взломана.17 июля 2017 года Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы". По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедуют в стране 175 тыс. человек. В Евросоюзе летом 2017 года осудили запрет "Свидетелей Иеговы".



