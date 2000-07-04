Раздел: Россия
В России арестовали супружескую пару, которую заподозрили в причастности к "Свидетелям Иеговы"
В течение двух дней супруги Поляковы не выходили на связь.
Суд в Омске арестовал супругов Сергея и Анастасию Поляковых по подозрению в причастности к запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы", пишет информационно-аналитический центр "Сова".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным центра, это первый случай ареста женщины за причастность к деятельности "Свидетелей Иеговы". Предполагается, что верующих подозревают по статье "организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой" Уголовного кодекса РФ. Расследование ведет Азовский следственный отдел Следственного комитета по Омской области.
По словам верующих, 4 июля в Омске и области прошло как минимум пять обысков у местных "Свидетелей Иеговы", в ходе которых изымались техника и носители информации. Дверь в их квартиру взломана.
Читайте также: В России «Свидетели Иеговы» попали в список экстремистских организаций
17 июля 2017 года Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы". По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедуют в стране 175 тыс. человек. В Евросоюзе летом 2017 года осудили запрет "Свидетелей Иеговы".
Суд в Омске арестовал супругов Сергея и Анастасию Поляковых по подозрению в причастности к запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы", пишет информационно-аналитический центр "Сова".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным центра, это первый случай ареста женщины за причастность к деятельности "Свидетелей Иеговы". Предполагается, что верующих подозревают по статье "организация деятельности экстремистской организации или участие в таковой" Уголовного кодекса РФ. Расследование ведет Азовский следственный отдел Следственного комитета по Омской области.
По словам верующих, 4 июля в Омске и области прошло как минимум пять обысков у местных "Свидетелей Иеговы", в ходе которых изымались техника и носители информации. Дверь в их квартиру взломана.
Читайте также: В России «Свидетели Иеговы» попали в список экстремистских организаций
17 июля 2017 года Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы". По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедуют в стране 175 тыс. человек. В Евросоюзе летом 2017 года осудили запрет "Свидетелей Иеговы".
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