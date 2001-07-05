Раздел: Россия
В России крупный пожар на военном заводе
На горящем объекте располагаются два резервуара с серной кислотой.
В российском Иркутске горит военный завод, который занимается производством самолетов истребителей СУ-30. Пламя охватило 1000 квадратных метров анодно-малярного цеха.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На кадрах, снятых на месте инцидента видны клубы черного дыма, которые клубятся над цехами завода.
Как отмечают местные СМИ, пожар в анодно-малярном цехе вспыхнул около 15:20 по местному времени. В результате возгорания обрушилась крыша здания.
Кроме того, на горящем объекте располагаются два резервуара с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждая.
Читайте также: «Бегом за попкорном»: пожар на военном заводе в России стал поводом для шуток
Сейчас на месте работают пожарные. Существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние здания.
В российском Иркутске горит военный завод, который занимается производством самолетов истребителей СУ-30. Пламя охватило 1000 квадратных метров анодно-малярного цеха.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На кадрах, снятых на месте инцидента видны клубы черного дыма, которые клубятся над цехами завода.
Как отмечают местные СМИ, пожар в анодно-малярном цехе вспыхнул около 15:20 по местному времени. В результате возгорания обрушилась крыша здания.
Кроме того, на горящем объекте располагаются два резервуара с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждая.
Читайте также: «Бегом за попкорном»: пожар на военном заводе в России стал поводом для шуток
Сейчас на месте работают пожарные. Существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние здания.
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