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Раздел: Россия  
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В России начались масштабные учения военно-транспортной авиации

В России начались масштабные учения военно-транспортной авиацииЛетчикам предстоит отработать переброску на большие расстояния.

Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России. В маневрах участвуют три полка ВТА, укомплектованные самолетами Ил-76МД.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на blackseanews.net.

Экипажи трех авиационных полков из Оренбургской, Псковской и Ростовской областей приступили к перебазированию авиатехники на оперативные аэродромы под Иваново и Ульяновском, - рассказали ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо перелета на новые площадки, летчикам предстоит отработать переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники.

В Ивановской и Ульяновской областях базируются соединения ВДВ - вероятно, перебрасывать и десантировать будут их.

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Учения проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
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 Теги: Россия, учения, авиация

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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