Раздел: Россия
В России начались масштабные учения военно-транспортной авиации
Летчикам предстоит отработать переброску на большие расстояния.
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России. В маневрах участвуют три полка ВТА, укомплектованные самолетами Ил-76МД.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на blackseanews.net.
Экипажи трех авиационных полков из Оренбургской, Псковской и Ростовской областей приступили к перебазированию авиатехники на оперативные аэродромы под Иваново и Ульяновском, - рассказали ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
Помимо перелета на новые площадки, летчикам предстоит отработать переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники.
В Ивановской и Ульяновской областях базируются соединения ВДВ - вероятно, перебрасывать и десантировать будут их.
Читайте также: В Черном море начались масштабные учения НАТО
Учения проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России. В маневрах участвуют три полка ВТА, укомплектованные самолетами Ил-76МД.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на blackseanews.net.
Экипажи трех авиационных полков из Оренбургской, Псковской и Ростовской областей приступили к перебазированию авиатехники на оперативные аэродромы под Иваново и Ульяновском, - рассказали ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
Помимо перелета на новые площадки, летчикам предстоит отработать переброску на большие расстояния и десантирование личного состава, грузов и военной техники.
В Ивановской и Ульяновской областях базируются соединения ВДВ - вероятно, перебрасывать и десантировать будут их.
Читайте также: В Черном море начались масштабные учения НАТО
Учения проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
238
0
Также советуем посмотреть
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
- «Пушечное мясо» задумалось о будущем
- C начала года на водоемах Украины погибло 52 ребенка
- Бегство Прилепина из «ДНР» подняли на смех
- «Истерика» россиян из-за высказывания Виды насмешила соцсети
- «Іхтамнети» хочуть, щоб Путін їх визнав
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
- Боротьба з корупцією: п'ять завдань
- «Они – шпионки ВСУ»: боевиков «ДНР» просят не знакомиться с девушками
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
- В Луганске снова не работает связь Vodafone
- Почему НАБУ «наезжает» на Жуляны
Оставьте свой комментарий