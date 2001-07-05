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Раздел: Россия  
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Россия нарушила воздушное пространство европейской страны

Россия нарушила воздушное пространство европейской страныЭто уже третий случай нарушения воздушной границы Эстонии.

Российский самолет во вторник, 10 июля, нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо и находился в воздушном пространстве страны менее минуты.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся самолет ИЛ-96, который принадлежит России.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Передатчик самолета был включен, однако план полета предоставлен не был. У борта не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.

МИД Эстонии во вторник вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту.

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В этом году это уже третий случай нарушения воздушной границы Эстонии.
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 Теги: Россия, Эстония

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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