Раздел: Россия
Россия нарушила воздушное пространство европейской страны
Это уже третий случай нарушения воздушной границы Эстонии.
Российский самолет во вторник, 10 июля, нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо и находился в воздушном пространстве страны менее минуты.
Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся самолет ИЛ-96, который принадлежит России.
Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.
Передатчик самолета был включен, однако план полета предоставлен не был. У борта не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.
МИД Эстонии во вторник вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту.
Читайте также: Россия опять нарушила воздушное пространство Турции
В этом году это уже третий случай нарушения воздушной границы Эстонии.
Российский самолет во вторник, 10 июля, нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо и находился в воздушном пространстве страны менее минуты.
Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся самолет ИЛ-96, который принадлежит России.
Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.
Передатчик самолета был включен, однако план полета предоставлен не был. У борта не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.
МИД Эстонии во вторник вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту.
Читайте также: Россия опять нарушила воздушное пространство Турции
В этом году это уже третий случай нарушения воздушной границы Эстонии.
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