» » Россию назвали источником нестабильности
Раздел: Россия  
0

Россию назвали источником нестабильности

Россию назвали источником нестабильностиРоссийские руководители регулярно используют ядерную риторику.

Накануне саммита НАТО 11 и 12 июля шведский министр обороны Петер Хультквист, автор доктрины, носящей его имя и направленной на восстановление военной мощи Швеции, дал интервью журналисту французского издания L'Express Акселю Жильдену.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

"Российская агрессия против Украины и незаконная аннексия Крыма являются нарушением международного права. Порождаемая таким образом небезопасность остается общим для всех нас серьезнейшим вызовом. По сути, сейчас установлено, что российские руководители готовы мобилизовать свою военную мощь для достижения политических целей", - сказал Хультквист.

"Подобный пересмотр основ международной безопасности создает долгосрочную нестабильность, поскольку ситуация отныне становится непредсказуемой. Это справедливо не только для востока Украины, но и для района Балтийского моря, а также для остальной Европы", - считает министр обороны.

"В нашем ближайшем окружении, то есть на севере Европы, международная безопасность ухудшается. С одной стороны, российские руководители регулярно используют ядерную риторику. С другой - их армия проводит военные передислокации, как временные, так и постоянные", - продолжает он.

Читайте также: В Госдепе Россию назвали источником насилия на Донбассе

"Наконец, по мнению Москвы, дезинформация представляет собой законный элемент ее стратегии. Об этом черным по белому записано в ее военной доктрине, - отмечает министр обороны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, нестабильность

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
     227
     0

Похожие новости по теме

РФ назвали главной угрозой для Восточной Европы РФ назвали главной угрозой для Восточной Европы

Россия в последнее время много раз нарушила международное право.

Израиль пригрозил уничтожить российские С-300 Израиль пригрозил уничтожить российские С-300

Авигдор Либерман резко предостерег Россию от атак по силам его страны в Сирии.

Агрессивная политика Кремля создает угрозу всему миру, - министр обороны Великобритании Агрессивная политика Кремля создает угрозу всему миру, - министр обороны Великобритании

Активные действия России наблюдаются и в Северной Атлантике.

Россию официально признали агрессором №1 в мире Россию официально признали агрессором №1 в мире

Официальная Россия признана международными организациями агрессором номер один в мире.

Стрелков представлял себе «Новороссию» совершенно иначе Стрелков представлял себе «Новороссию» совершенно иначе

"Новороссия – это был бы всего лишь первый шаг к освобождению Киева".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх