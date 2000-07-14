Раздел: Россия
Сестра Сенцова обвинила украинские СМИ в "информационной войне"
Сестра политзаключенного Наталья Каплан считает, что ряд СМИ играют в информационной войне на стороне врага.
Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать ряд украинских СМИ: телеканалы 112, Интер и NewsOne и интернет-ресурс strana.ua. Об этом она написала на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Никаких комментариев, особенно касательно Олега Сенцова", - призвала она.
В комментарии Громадському она объяснила, что считает, что эти СМИ участвуют "в информационной войне на стороне врага".
По словам Каплан, ее вывели в эфир телеканала 112 вместе с депутатом Евгением Мураевым и не предупредили об этом.
В июне этого года Мураев оказался в эпицентре скандала, назвав Сенцова "террористом", как его окрестили российские оккупанты в сфабрикованном уголовном деле.
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"К Интеру были вопросы. Они просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом спокойно показывают футбольные матчи (ЧМ-2018 в России - ред.). И отказались на время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", - пояснила Каплан.
Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать ряд украинских СМИ: телеканалы 112, Интер и NewsOne и интернет-ресурс strana.ua. Об этом она написала на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Никаких комментариев, особенно касательно Олега Сенцова", - призвала она.
В комментарии Громадському она объяснила, что считает, что эти СМИ участвуют "в информационной войне на стороне врага".
По словам Каплан, ее вывели в эфир телеканала 112 вместе с депутатом Евгением Мураевым и не предупредили об этом.
В июне этого года Мураев оказался в эпицентре скандала, назвав Сенцова "террористом", как его окрестили российские оккупанты в сфабрикованном уголовном деле.
Читайте также: Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе
"К Интеру были вопросы. Они просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом спокойно показывают футбольные матчи (ЧМ-2018 в России - ред.). И отказались на время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", - пояснила Каплан.
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