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Раздел: Россия  
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В России рухнул автомобильный мост

В России рухнул автомобильный мостВ связи с паводками был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На севере Читы частично обрушился пострадавший от разлива реки автомобильный мост. «Произошло обрушение двух пролетов и одной опоры моста»,— заявила ТАСС пресс-секретарь министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

В единой дежурно-диспетчерской службе Центрального района Читы объяснили, что мост обрушился из-за размытия его третьей опоры. Другие подробности инцидента выясняются.

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В Забайкалье 9 июля в связи с паводками был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильных дождей наиболее сложная обстановка сложилась в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах края. Там подтоплены дома, дачи, разрушены мосты и дороги. Чиновники призывают жителей не отказываться от эвакуации. Синоптики предупреждают о новых паводках.
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 Теги: Россия, автомобильный мост

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Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
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