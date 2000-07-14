Раздел: Россия
В России рухнул автомобильный мост
В связи с паводками был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
На севере Читы частично обрушился пострадавший от разлива реки автомобильный мост. «Произошло обрушение двух пролетов и одной опоры моста»,— заявила ТАСС пресс-секретарь министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
В единой дежурно-диспетчерской службе Центрального района Читы объяснили, что мост обрушился из-за размытия его третьей опоры. Другие подробности инцидента выясняются.
Читайте также: В Италии рухнул автомобильный мост: есть жертвы
В Забайкалье 9 июля в связи с паводками был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильных дождей наиболее сложная обстановка сложилась в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах края. Там подтоплены дома, дачи, разрушены мосты и дороги. Чиновники призывают жителей не отказываться от эвакуации. Синоптики предупреждают о новых паводках.
На севере Читы частично обрушился пострадавший от разлива реки автомобильный мост. «Произошло обрушение двух пролетов и одной опоры моста»,— заявила ТАСС пресс-секретарь министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
В единой дежурно-диспетчерской службе Центрального района Читы объяснили, что мост обрушился из-за размытия его третьей опоры. Другие подробности инцидента выясняются.
Читайте также: В Италии рухнул автомобильный мост: есть жертвы
В Забайкалье 9 июля в связи с паводками был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильных дождей наиболее сложная обстановка сложилась в Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском районах края. Там подтоплены дома, дачи, разрушены мосты и дороги. Чиновники призывают жителей не отказываться от эвакуации. Синоптики предупреждают о новых паводках.
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