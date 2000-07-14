Раздел: Россия
В России кадыровцы похитили 6 человек
Схваченных могут пытать.
В станице Бороздиновской Шелковского района Чечни в полицию без объяснения причин забрали шестерых местных жителей. Как сообщает "Кавказский узел", это прозошло еще в четверг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Учитывая длительность задержания, можно сделать вывод, что схваченные, если их держат законно, стали подозреваемыми по уголовному делу: задержание по административным делам разрешается на срок не более 48 часов, по уголовным - без суда на тот же срок, по судебному решению срок задержания может быть продлен до 72 часов. В таком случае по крайней мере в субботу должен пройти суд по избранию им меры пресечения.
"Никто причин задержания не знает, в полиции ничего не говорят, родственников к ним не пускают. В числе задержанных мой племянник. Он сейчас в местном отделе полиции. А одного из задержанных с ним парней, как говорят, увезли в Гудермес. Прежде у него никаких проблем с полицией не было", - рассказал житель станицы, представившийся Ахмедом.
Местные жители опасаются, что схваченных могут пытать, добиваясь нужных показаний. "Такие вещи здесь случаются. Если кого-то забрали, то обязательно выбьют нужные силовикам показания. Человек объявит себя либо боевиком, либо наркоманом, либо еще кем-то, и сознается в чем угодно", - добавил Ахмед.
Читайте также: Наглые «кадыровцы» без устали атакуют поселок Пески. Видео
В станице Бороздиновской проживают около 700 человек, около 90 процентов из них - этнические аварцы. В 2005 году боевики кадыровского батальона "Восток", возглавляемого Сулимом Ямадаевым, провели в станице "зачистку", в ходе которой похитили 11 человек и убили еще одного 77-летнего местного жителя, а также сожгли четыре дома. Нападение привело к массовому исходу жителей из станицы.
В станице Бороздиновской Шелковского района Чечни в полицию без объяснения причин забрали шестерых местных жителей. Как сообщает "Кавказский узел", это прозошло еще в четверг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Учитывая длительность задержания, можно сделать вывод, что схваченные, если их держат законно, стали подозреваемыми по уголовному делу: задержание по административным делам разрешается на срок не более 48 часов, по уголовным - без суда на тот же срок, по судебному решению срок задержания может быть продлен до 72 часов. В таком случае по крайней мере в субботу должен пройти суд по избранию им меры пресечения.
"Никто причин задержания не знает, в полиции ничего не говорят, родственников к ним не пускают. В числе задержанных мой племянник. Он сейчас в местном отделе полиции. А одного из задержанных с ним парней, как говорят, увезли в Гудермес. Прежде у него никаких проблем с полицией не было", - рассказал житель станицы, представившийся Ахмедом.
Местные жители опасаются, что схваченных могут пытать, добиваясь нужных показаний. "Такие вещи здесь случаются. Если кого-то забрали, то обязательно выбьют нужные силовикам показания. Человек объявит себя либо боевиком, либо наркоманом, либо еще кем-то, и сознается в чем угодно", - добавил Ахмед.
Читайте также: Наглые «кадыровцы» без устали атакуют поселок Пески. Видео
В станице Бороздиновской проживают около 700 человек, около 90 процентов из них - этнические аварцы. В 2005 году боевики кадыровского батальона "Восток", возглавляемого Сулимом Ямадаевым, провели в станице "зачистку", в ходе которой похитили 11 человек и убили еще одного 77-летнего местного жителя, а также сожгли четыре дома. Нападение привело к массовому исходу жителей из станицы.
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