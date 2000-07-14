Раздел: Россия
Россиянин "потерял" детей и машину на границе с Украиной
Белорусские леса, где в 40-е годы ХХ века партизаны годами успешно прятались от гитлеровцев, и сегодня представляют опасность для тех, кто не умеет в них ориентироваться.
В этом на собственном примере убедился житель Российской Федерации, который приехал из Карелии с детьми отдохнуть в соседней стране, передает сегодня, 15 июля, пресс-служба МЧС Беларуси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.
В качестве места для временного лагеря россиянин выбрал лесной массив в Лоевском районе Гомельской области — на берегу Днепра и недалеко от границы с Украиной. Однако очень скоро гость с Востока обнаружил, что рядом нет троих его детей, а автомобиль, на котором он приехал, также не удается разглядеть. В панике российский гражданин обратился в милицию, которая отнеслась к нему со всем сочувствием и, как полагается в подобных случаях, переадресовала информацию спасателям.
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— В 1:25 ночи сегодня, 15 июля, от коллег из МВД поступило сообщение о том, что около деревни Алешковка Лоевского района в лесном массиве потерялись дети, — рассказали журналистам в пресс-службе МЧС Беларуси. — Выяснилось, что, скорее всего, события развивались следующим образом. Накануне, 14 июля, около 18:00 мужчина, проживающий в городе Беломорске российской Республики Карелия, на автомобиле УАЗ «Патриот» с тремя детьми от 4 до 8 лет прибыл в лесной массив вблизи Алешковки, чтобы отдохнуть. Для поиска лучшего места для кемпинга взрослый принял решение поехать дальше на велосипеде, оставив детей в автомобиле. Однако россиянин заблудился в лесном массиве. Выехав из леса в районе деревни Димамерки, он сообщил о потерявшихся детях в милицию. Работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел незамедлительно отправились на поиски. В 04:35 всего в трех километрах от деревни Алешковка сотрудник МЧС обнаружил автомобиль и детей, которые находились в нем. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.
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