Раздел: Россия
Россию обвинили в создании фальшивых СМИ
Русские играют в долгую игру.
Оперативники российского «Агентства исследований интернета» IRA в Санкт-Петербурге выдавали себя за американские СМИ и распространяли фейки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
К такому выводу пришли следователи, которые занимаются вмешательством РФ в выборы президента США 2016 года, передает NPR. Оперативники зарегистрировали 48 аккаунтов в Twitter, которые работали под видом местных новостных агентств. В частности: «@ElPasoTopNews», «@MilwaukeeVoice», «@CamdenCityNews» и «@Seattle_Post».
По данным издания, IRA создало аккаунт в мае 2014 года под видом газеты Chicago Daily News, которая не работает в Штатах с 1987 года. По состоянию на июль 2016 года аудитория составила 19 тысяч человек.
Подставные СМИ россиян изначально транслировали местные новости, чтобы завоевать доверие американцев. По данным исследователей, агентство строило сеть для долгосрочного воздействия на США.
«Русские играют в долгую игру. Они создали присутствие в социальных сетях, фиктивных пользователей и организации, которые определенное время завоевывают доверие читателей», — рассказал конгрессмен Адам Шифф.
«Создание ложных источников новостей является эффективным, потому что люди доверяют местным новостям, даже если такого издания они раньше не видели», — рассказал исполнительный директор the American Press Institute Том Розенстил.
Читайте также: Американские власти обвинили Россию в создании мощного вируса
По мнению сенатора из комитета разведки Сьюзен Коллинз, россияне пытаются посеять семена недовольства в американском обществе по сей день, пользуясь существующим воздействием.
Оперативники российского «Агентства исследований интернета» IRA в Санкт-Петербурге выдавали себя за американские СМИ и распространяли фейки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
К такому выводу пришли следователи, которые занимаются вмешательством РФ в выборы президента США 2016 года, передает NPR. Оперативники зарегистрировали 48 аккаунтов в Twitter, которые работали под видом местных новостных агентств. В частности: «@ElPasoTopNews», «@MilwaukeeVoice», «@CamdenCityNews» и «@Seattle_Post».
По данным издания, IRA создало аккаунт в мае 2014 года под видом газеты Chicago Daily News, которая не работает в Штатах с 1987 года. По состоянию на июль 2016 года аудитория составила 19 тысяч человек.
Подставные СМИ россиян изначально транслировали местные новости, чтобы завоевать доверие американцев. По данным исследователей, агентство строило сеть для долгосрочного воздействия на США.
«Русские играют в долгую игру. Они создали присутствие в социальных сетях, фиктивных пользователей и организации, которые определенное время завоевывают доверие читателей», — рассказал конгрессмен Адам Шифф.
«Создание ложных источников новостей является эффективным, потому что люди доверяют местным новостям, даже если такого издания они раньше не видели», — рассказал исполнительный директор the American Press Institute Том Розенстил.
Читайте также: Американские власти обвинили Россию в создании мощного вируса
По мнению сенатора из комитета разведки Сьюзен Коллинз, россияне пытаются посеять семена недовольства в американском обществе по сей день, пользуясь существующим воздействием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
468
0
Также советуем посмотреть
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
Оставьте свой комментарий