» » Россию обвинили в создании фальшивых СМИ
Раздел: Россия  
0

Россию обвинили в создании фальшивых СМИ

Россию обвинили в создании фальшивых СМИРусские играют в долгую игру.

Оперативники российского «Агентства исследований интернета» IRA в Санкт-Петербурге выдавали себя за американские СМИ и распространяли фейки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

К такому выводу пришли следователи, которые занимаются вмешательством РФ в выборы президента США 2016 года, передает NPR. Оперативники зарегистрировали 48 аккаунтов в Twitter, которые работали под видом местных новостных агентств. В частности: «@ElPasoTopNews», «@MilwaukeeVoice», «@CamdenCityNews» и «@Seattle_Post».

По данным издания, IRA создало аккаунт в мае 2014 года под видом газеты Chicago Daily News, которая не работает в Штатах с 1987 года. По состоянию на июль 2016 года аудитория составила 19 тысяч человек.

Подставные СМИ россиян изначально транслировали местные новости, чтобы завоевать доверие американцев. По данным исследователей, агентство строило сеть для долгосрочного воздействия на США.

«Русские играют в долгую игру. Они создали присутствие в социальных сетях, фиктивных пользователей и организации, которые определенное время завоевывают доверие читателей», — рассказал конгрессмен Адам Шифф.

«Создание ложных источников новостей является эффективным, потому что люди доверяют местным новостям, даже если такого издания они раньше не видели», — рассказал исполнительный директор the American Press Institute Том Розенстил.

Читайте также: Американские власти обвинили Россию в создании мощного вируса

По мнению сенатора из комитета разведки Сьюзен Коллинз, россияне пытаются посеять семена недовольства в американском обществе по сей день, пользуясь существующим воздействием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, СМИ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
     468
     0

Похожие новости по теме

Россию обвинили в попытке сорвать расследование химатаки в Сирии Россию обвинили в попытке сорвать расследование химатаки в Сирии

ОЗХО осуждает власти арабской республики.

Россию обвинили в повышении уровня радиации в Европе Россию обвинили в повышении уровня радиации в Европе

К такому выводу пришли французские эксперты.

Российского священника обвинили в растлении школьниц Российского священника обвинили в растлении школьниц

Грозовский был экстрадирован из Израиля.

Путин теряет доверие у россиян Путин теряет доверие у россиян

Рейтинги доверия возвращаются к "докрымским".

Россияне перестают верить телевизионным новостям Россияне перестают верить телевизионным новостям

Уровень доверия россиян к теленовостям за шесть лет упал в два раза.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх