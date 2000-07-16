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Раздел: Россия  
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Стало известно о колоссальном дефиците пенсионного фонда РФ

Стало известно о колоссальном дефиците пенсионного фонда РФ Антон Силуанов признался, что не хватает около триллиона рублей.

Дефицит Пенсионного фонда России на сегодняшний день составляет триллион рублей. Это значит, что расходы пенсионного фонда составляют около восьми триллионов рублей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.

Доходы, которые собирает Пенсионный фонд за счет отчислений от заработной платы всех работников - около пяти триллионов рублей. То есть три триллиона платится за счет средств федерального бюджета. Об этом в воскресенье, 15 июля, в эфире одного из российских телеканалов заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, из этих трех триллионов рублей два - это расходы государства на социальные пенсии, которые россияне заслужили еще во время существования СССР, "это обязательства государства, которые выплачиваются через пенсионные фонды. А сам дефицит, начистоту, составляет триллион рублей, - заявил Силуанов, добавив, что исправить эту ситуацию иначе, кроме как за счет подъема пенсионного возраста, не получится.

Министр также подчеркнул, что в российском правительстве исходят из того, что, во-первых, пенсионный фонд "должен быть самодостаточным", а во-вторых, нельзя безболезненно сократить расходы по основным статьям бюджета.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году.

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Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля. Напомним, в настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.
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 Теги: пенсионный фонд, министр, дефицит

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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