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Раздел: Россия  
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МВД России искусственно занизило число преступлений

МВД России искусственно занизило число преступленийРегиональные управления МВД получили указание не публиковать негативные новости.

Из-за замалчивания «негативных» новостей на дни ЧМ-2018 число сообщений МВД РФ о преступлениях за последний месяц снизилось в несколько десятков раз.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Ранее СМИ сообщили, что региональные управления МВД получили указание не публиковать негативные новости в период проведения чемпионата мира по футболу с 15 июня по 15 июля.

Издание «7×7» провело мониторинг лент новостей МВД в 19 регионах за два месяца: за месяц до чемпионата (с 15 мая по 14 июня) и в течение месяца его проведения (с 15 июня по 15 июля). Количество негативных новостей — о кражах, разбоях, грабежах, мошенничествах, в том числе интернет-мошенничествах, угонах, убийствах, наркотических преступлениях — сократилось в разы.

Негативные публикации в большинстве регионов перестали появляться на сайтах с 7 июня, то есть за неделю до начала мундиаля. Полиция размещала информацию о лекциях в школах и вузах, посещении центров временного содержания мигрантов и прямых линиях.

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Так, в Новгородской области за месяц до ЧМ было 105 сообщений о преступлениях, а в дни чемпионата — ноль. Такая же ситуация в Рязанской области (45/0), Ярославской (79/0), Оренбургской (74/0), Костромской (36/0), Мурманской (115/0) областях и т. д.
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 Теги: МВД России, преступление

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Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
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