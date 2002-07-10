Раздел: Россия
МВД России искусственно занизило число преступлений
Региональные управления МВД получили указание не публиковать негативные новости.
Из-за замалчивания «негативных» новостей на дни ЧМ-2018 число сообщений МВД РФ о преступлениях за последний месяц снизилось в несколько десятков раз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Ранее СМИ сообщили, что региональные управления МВД получили указание не публиковать негативные новости в период проведения чемпионата мира по футболу с 15 июня по 15 июля.
Издание «7×7» провело мониторинг лент новостей МВД в 19 регионах за два месяца: за месяц до чемпионата (с 15 мая по 14 июня) и в течение месяца его проведения (с 15 июня по 15 июля). Количество негативных новостей — о кражах, разбоях, грабежах, мошенничествах, в том числе интернет-мошенничествах, угонах, убийствах, наркотических преступлениях — сократилось в разы.
Негативные публикации в большинстве регионов перестали появляться на сайтах с 7 июня, то есть за неделю до начала мундиаля. Полиция размещала информацию о лекциях в школах и вузах, посещении центров временного содержания мигрантов и прямых линиях.
Читайте также: В России констатировали значительный рост уровня преступности
Так, в Новгородской области за месяц до ЧМ было 105 сообщений о преступлениях, а в дни чемпионата — ноль. Такая же ситуация в Рязанской области (45/0), Ярославской (79/0), Оренбургской (74/0), Костромской (36/0), Мурманской (115/0) областях и т. д.
Из-за замалчивания «негативных» новостей на дни ЧМ-2018 число сообщений МВД РФ о преступлениях за последний месяц снизилось в несколько десятков раз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Ранее СМИ сообщили, что региональные управления МВД получили указание не публиковать негативные новости в период проведения чемпионата мира по футболу с 15 июня по 15 июля.
Издание «7×7» провело мониторинг лент новостей МВД в 19 регионах за два месяца: за месяц до чемпионата (с 15 мая по 14 июня) и в течение месяца его проведения (с 15 июня по 15 июля). Количество негативных новостей — о кражах, разбоях, грабежах, мошенничествах, в том числе интернет-мошенничествах, угонах, убийствах, наркотических преступлениях — сократилось в разы.
Негативные публикации в большинстве регионов перестали появляться на сайтах с 7 июня, то есть за неделю до начала мундиаля. Полиция размещала информацию о лекциях в школах и вузах, посещении центров временного содержания мигрантов и прямых линиях.
Читайте также: В России констатировали значительный рост уровня преступности
Так, в Новгородской области за месяц до ЧМ было 105 сообщений о преступлениях, а в дни чемпионата — ноль. Такая же ситуация в Рязанской области (45/0), Ярославской (79/0), Оренбургской (74/0), Костромской (36/0), Мурманской (115/0) областях и т. д.
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