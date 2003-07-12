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Раздел: Россия  
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Активистки Pussy Riot отсудили у России десятки тысяч евро

Активистки Pussy Riot отсудили у России десятки тысяч евроАктивисткам Pussy Riot Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены компенсации в размере 16 тысяч евро.

Европейский суд заступился за Pussy Riot в деле "панк-молебена" / УНИАН Европейский суд по правам человека взыскал с российской стороны компенсацию в пользу активисток Pussy Riot, которые были осуждены в РФ за «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в 2012 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Как сообщает «Медуза», ссылаясь на постановление ЕСПЧ, активисткам Pussy Riot Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены компенсации в размере 16 тысяч евро каждой. Еще одной участнице группы Екатерине Самуцевич присудили компенсацию в пять тысяч евро. Российскую сторону также обязали погасить судебные издержки в размере 11,7 тысячи евро.

Как отмечается в постановлении суда в ходе рассмотрения уголовного дела Pussy Riot была нарушена шестая статьи Конвенции по правам человека, предусматривающая право на справедливый суд. Министерство юстиции РФ допустило обжалование решение Европейского суда по делу Pussy Riot.

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Напомним, в 2012 году пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и у алтаря провели «панк-молебен» против президента РФ Владимира Путина. Трое участниц группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находились под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их. Суд приговорил каждую частницу Pussy Riot к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды. Впоследствии срок Самуцевич был заменен на условный.
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 Теги: Pussy Riot, суд, Россия, компенсация

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Сегодня, 14:21 » Автор: Алена Шимко
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