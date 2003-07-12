Раздел: Россия
В России люди массово отравились шаурмой
Куриным мясом в шаурме отравилось более 90 человек, еще 50 были доставлены в больницы с острой кишечной инфекцией.
Полиция российской Тувы возбудила уголовное дело после массового отравления шаурмой в закусочной. Об этом сообщили источники в МВД по региону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Дело будут рассматривать по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Перед этим куриным мясом отравилось более 90 человек, еще 50 были доставлены в больницы с острой кишечной инфекцией.
Читайте также: В Днепре 15 человек отправились шаурмой
Напомним, сотрудники сети швейцарских кафе средиземноморской кухни отметили открытие своего нового ресторана запуском в околоземное пространство шаурмы при помощи метеорологического зонда.
Полиция российской Тувы возбудила уголовное дело после массового отравления шаурмой в закусочной. Об этом сообщили источники в МВД по региону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Дело будут рассматривать по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Перед этим куриным мясом отравилось более 90 человек, еще 50 были доставлены в больницы с острой кишечной инфекцией.
Читайте также: В Днепре 15 человек отправились шаурмой
Напомним, сотрудники сети швейцарских кафе средиземноморской кухни отметили открытие своего нового ресторана запуском в околоземное пространство шаурмы при помощи метеорологического зонда.
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