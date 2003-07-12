» » В России люди массово отравились шаурмой
Раздел: Россия  
0

В России люди массово отравились шаурмой

В России люди массово отравились шаурмойКуриным мясом в шаурме отравилось более 90 человек, еще 50 были доставлены в больницы с острой кишечной инфекцией.

Полиция российской Тувы возбудила уголовное дело после массового отравления шаурмой в закусочной. Об этом сообщили источники в МВД по региону, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Дело будут рассматривать по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Перед этим куриным мясом отравилось более 90 человек, еще 50 были доставлены в больницы с острой кишечной инфекцией.

Читайте также: В Днепре 15 человек отправились шаурмой

Напомним, сотрудники сети швейцарских кафе средиземноморской кухни отметили открытие своего нового ресторана запуском в околоземное пространство шаурмы при помощи метеорологического зонда.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, шаурма, отравление, расследование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:14 » Автор: Алена Шимко
     375
     0

Похожие новости по теме

В Чечне 44 человека отравились шаурмой В Чечне 44 человека отравились шаурмой

Чеченские следователи возбудили уголовное дело.

В России на фестивале В России на фестивале "Праздник топора" отравилось более 120 человек

О причинах отравления на данный момент ничего не известно

В Подмосковье 8 человек отравились некачественным алкоголем В Подмосковье 8 человек отравились некачественным алкоголем

В больницы доставлены восемь человек, один из них скончался.

В России призошло массовое отравление детей В России призошло массовое отравление детей

В Оренбурге десять детей попали в больницу с кишечной инфекцией

Более 50 человек отравились в петербургской гостинице Более 50 человек отравились в петербургской гостинице

Почти 60 человек обратились к медикам после отравления в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх