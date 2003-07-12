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Раздел: Россия  
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В Петербурге произошел взрыв, есть погибшие

В Петербурге произошел взрыв, есть погибшиеСегодня, 17 июля 2018 года, у метро Выборгская (Санкт-Петербург), прогремел мощный взрыв - информируют о двух погибших.

Причиной инцидента, якобы, стал газовый баллон с пропаном, ударная волна накрыла территорию размером в один километр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА.

На аварийном участке работаю спасатели и полиция, вице-губернатор города Анна Митянина сообщила, что в рабочем цеху погибли два человека.

Горожане в соцсетях говорят о мощном взрыве, звук от него доносился даже в соседние районы Питера.

Официальных данных о причине взрыва и точном количестве погибших пока нет.

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Ранее сообщалось, что в техасской больнице произошел взрыв.
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 Теги: Санкт-Петербург, взрыв, погибшие

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Сегодня, 17:32 » Автор: Алена Шимко
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