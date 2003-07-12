» » В Сирии атаковали российскую авиабазу
Раздел: Россия  
0

В Сирии атаковали российскую авиабазу

В Сирии атаковали российскую авиабазуУдар удалось отразить.

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии вновь подверглась атаке неизвестных летательных аппаратов. Об этом сообщает канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

По словам местных жителей, в районе базы слышна работа ПВО. Ранее, 1 июля, сообщалось, что в сирийской Латакии были уничтожены неизвестные беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу Хмеймим.

Удар удалось отразить, в результате обстрела никто не пострадал. Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу.

Читайте также: Авиабазу россиян атаковали беспилотники в Сирии

В конце апреля военные отразили нападение дронов с гранатами. С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой ВКС России в Сирии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сирия, авиабаза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:06 » Автор: Едгар Букмирза
     1903
     0

Похожие новости по теме

Российский истребитель пропал с авиабазы Российский истребитель пропал с авиабазы

МиГ-29 на базе больше нет.

В России рассказали, кто атаковал сирийскую авиабазу В России рассказали, кто атаковал сирийскую авиабазу

В России считают, что удар нанес Израиль.

Авиабазу россиян атаковали беспилотники в Сирии Авиабазу россиян атаковали беспилотники в Сирии

Беспилотники принадлежат ИГИЛ.

Россия в Сирии осуществила более 200 атак за сутки Россия в Сирии осуществила более 200 атак за сутки

По завершению атак самолеты вернулись на авиабазу Хмеймим.

Россия показала свою авиабазу в Сирии Россия показала свою авиабазу в Сирии

Обнародованы фото военной базы России в Сирии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх