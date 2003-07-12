Раздел: Россия
В Сирии атаковали российскую авиабазу
Удар удалось отразить.
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии вновь подверглась атаке неизвестных летательных аппаратов. Об этом сообщает канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По словам местных жителей, в районе базы слышна работа ПВО. Ранее, 1 июля, сообщалось, что в сирийской Латакии были уничтожены неизвестные беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу Хмеймим.
Удар удалось отразить, в результате обстрела никто не пострадал. Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу.
Читайте также: Авиабазу россиян атаковали беспилотники в Сирии
В конце апреля военные отразили нападение дронов с гранатами. С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой ВКС России в Сирии.
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии вновь подверглась атаке неизвестных летательных аппаратов. Об этом сообщает канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
По словам местных жителей, в районе базы слышна работа ПВО. Ранее, 1 июля, сообщалось, что в сирийской Латакии были уничтожены неизвестные беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу Хмеймим.
Удар удалось отразить, в результате обстрела никто не пострадал. Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу.
Читайте также: Авиабазу россиян атаковали беспилотники в Сирии
В конце апреля военные отразили нападение дронов с гранатами. С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой ВКС России в Сирии.
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